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Burdur'un menemenci ablası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 10:22 | Son Güncelleme

BURDUR'da, 25 metrekarelik iş yerinde tost, gözleme ve menemen yaparak hayatını kazanan evli ve 1 çocuk annesi Emel Keleş (42), burada menemen yiyen askerlerin sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla 'Menemenci abla' olarak ün kazandı.

Burdur'un menemenci ablası

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'da, 25 metrekarelik iş yerinde tost, gözleme ve menemen yaparak hayatını kazanan evli ve 1 çocuk annesi Emel Keleş (42), burada menemen yiyen askerlerin sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla 'Menemenci abla' olarak ün kazandı.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan (KOSGEB) aldığı destekle Burdur Gazi Caddesi Karabeyoğlu Pasajı'nda 6 yıl önce tost, gözleme ve menemen iş yeri açan Emel Keleş, 'Burdur'un menemenci ablası' olarak tanınıyor. Emel Keleş, "Eşimle bu pasajda 21 yıldır çay ocağı işletiyorduk. KOSGEB'den aldığım destekle çay ocağımızın yanında boş olan dükkânda bu işyerini açma fikrimiz oluştu. Gözleme, tost ve menemen yapıyoruz. Kışın çorba servisimiz de var. Müşterilerimiz esnaf, çarşı iznine çıkan askerler, öğrenciler. İşimden çok memnunum. Severek yapıyorum. Yaptığım ürünlere sevgimi katıyorum" dedi.
'BENİM İÇİN MÜŞTERİLERİMİN HEPSİ ÜNLÜ'
Emel Keleş, menemen yiyen askerlerin sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla 'Menemenci abla' olarak tanındığını söyledi. Müşterilerinin fotoğraflarını çekerek iş yerinin duvarlarında sergileyen Keleş, "Bir televizyon dizisinden etkilenerek ben de müşterilerimin fotoğraflarını iş yerimin duvarına asıyorum. O dizide ünlülerin fotoğrafları sergileniyordu. Benim için müşterilerimin hepsi ünlü. Çok dikkat çekiyor. Müşterilerim mutlu oluyor, ben de mutlu oluyorum. İş yerimin duvarlarında 1000'in üzerinde fotoğraf var" diye konuştu.
'EŞİMLE GURUR DUYUYORUM'
Emel Keleş'in eşi Murat Keleş de "Birlikte çay ocağında çalıştık. Daha sonra KOSGEB'den destek alarak iş yerini açtı. Eşimle gurur duyuyorum" dedi.
Müşterilerden Nilgün Şahin de Emel Keleş'in menemen ve gözlemelerinin çok lezzetli olduğunu belirterek, her zaman burayı tercih ettiğini anlattı.

FOTOĞRAFLI

Burdur'un menemenci ablasıBurdur'un menemenci ablasıBurdur'un menemenci ablasıBurdur'un menemenci ablası

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