Burgazada ve Balıkesir'de peş peşe yangın! Ekipler olay yerinde

Yangına Burgazada itfaiye ekipleri müdahale ediyor. İstanbul'un çeşitli ilçelerinden sevk edilen itfaiye araçları çıkarma gemisi ile adaya götürülürken, bir helikopter havadan yangına müdahale ediyor.

MARMARA ADASI'NDA YANGIN

Alınan bilgiye göre, yerleşim yerlerine yakın Marmara Adası Mestanağa mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler yayılarak ormanlık alana sıçradı.

Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Marmara Adalar Belediyesi ile Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerle müdahale ediliyor.

Bölgeye yangın söndürme helikopteri yönlendirildi.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangının, yerleşim yerlerine sıçramaması için ekiplerle müdahale ettiklerini söyledi.

BALIKESİR'DE YANGIN

Alınan bilgiye göre, Alaçam Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.

Kısa sürede büyüyen yangına, Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğüne ait 10 arazöz, 2 su tankeri ile bir yangın söndürme helikopteri müdahale ediyor.

Bölgeye çevre il ve ilçelerden takviye amacıyla ekipler sevk edildi.

Ayrıntılar gelecek...

(DHA/AA)

