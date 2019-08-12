Burgazada'da orman yangını

İSTANBUL (AA) - Burgazada'da ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Burgazada'da ormanlık alanda belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına havadan müdahale için de helikopter gönderildi.

Yangın söndürme çalışmalarına destek için ayrıca Maltepe'den de itfaiye ekipleri gemiyle adaya hareket edecek.

Yaklaşık 10 dönümlük bir alanda çıkan yangının rüzgar nedeniyle hızla yayıldığı öğrenildi.

