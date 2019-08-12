BURGAZADA'DA ORMANLI ALANDA YANGI ÇIKTI (1) 

Haber: \u0130STANBUL,(DHA)\nBurgazada'da ormanl\u0131k alanda yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Olay yerine \u00e7ok say\u0131da itfaiye ekibi ile yang\u0131na havadan m\u00fcdahale i\u00e7in s\u00f6nd\u00fcrme helikopter sevk ediliyor.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc d\u00f6k\u00fcm\u00fc:\n----------------------\n-Yang\u0131ndan g\u00f6r\u00fcnyt\u00fc (Cep telefonu)Termometreler \u00e7\u0131ld\u0131rd\u0131! \u00c7\u00f6l s\u0131caklar\u0131 vurdu, sokaklar bo\u015f kald\u0131Kapadokya'ya bayramda yo\u011fun ilgiBayram\u0131 \u0130stanbul\u2019da ge\u00e7iren vatanda\u015flar parklara ve sahillere ko\u015ftu
Okuyucu Yorumları 0 yorum