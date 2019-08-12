BURGAZADA'DA ORMANLI ALANDA YANGI ÇIKTI (1) 

Haber: İSTANBUL,(DHA)

Burgazada'da ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile yangına havadan müdahale için söndürme helikopter sevk ediliyor.

Görüntü dökümü:

----------------------

-Yangından görünytü (Cep telefonu)

