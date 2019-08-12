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Burgazada'da ormanlık alanda yangın çıktı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 16:22 | Son Güncelleme

BURGAZADA'da ormanlık alanda yangın çıktı.

İSTANBUL,(DHA) BURGAZADA'da ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile yangına havadan müdahale için söndürme helikopteri sevk ediliyor. İtfaiye telsizlerinden yangının 10 dönümlük bir alana yayıldığı bildiriliyor.

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