Burgazada'da ormanlık alanda yangın çıktı (1)

İSTANBUL,(DHA) BURGAZADA'da ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile yangına havadan müdahale için söndürme helikopteri sevk ediliyor. İtfaiye telsizlerinden yangının 10 dönümlük bir alana yayıldığı bildiriliyor.

