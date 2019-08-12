Burgazada'da ormanlık alanda yangın çıktı (1)

\u0130STANBUL,(DHA) BURGAZADA'da ormanl\u0131k alanda yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Olay yerine \u00e7ok say\u0131da itfaiye ekibi ile yang\u0131na havadan m\u00fcdahale i\u00e7in s\u00f6nd\u00fcrme helikopteri sevk ediliyor. \u0130tfaiye telsizlerinden yang\u0131n\u0131n 10 d\u00f6n\u00fcml\u00fck bir alana yay\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bildiriliyor.Anadolu\u2019nun 5 bin y\u0131ll\u0131k ilk \u015fehir yap\u0131lanmas\u0131 ortaya \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131Bayramda memleketlerine gidemeyen tatilciler G\u00f6lc\u00fck\u2019e ak\u0131n ettiMHP lideri Bah\u00e7eli: "T\u00fcrkiye\u2019yi ate\u015f \u00e7emberinden \u00e7\u0131karmakta kararl\u0131y\u0131z ve Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 H\u00fck\u00fcmet Sistemi\u2019nin devaml\u0131 arkas\u0131nday\u0131z"
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