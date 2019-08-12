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BURGAZADA'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 16:54 | Son Güncelleme

Burgazada'da ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber: Orhan OĞUZ-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)
Burgazada'da ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 10 dönümlük alandaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 14.30 sıralarında Burgazada'daki ormanlık alanda çıktı. Dumanların yükseldiğini görenlerin bildirilmesi üzerine olaya yerine Burgazada, Büyükada, Kınalıada, itfaiyesi ile orman itfaiyesi ekipleri sevk edildi. Maltepe itfaiyesi de itfaiye araçlarını çıkarma gemisi ile adaya götürdü. Havadan itfaiye helikopteri, yerden itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından 10 dönümlük alandaki yangın söndürüldü.

Görüntü dökümü:
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-Yangından görüntü (Cep telefonu)
-Alevlerden görüntü
-Helikopterin müdahale etmesi
-Genel ve detaylar

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