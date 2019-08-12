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BURGAZADA'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI (3) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 14:56 | Son Güncelleme

Burgazada'da ormanlık alanda yangın çıktı.

Haber: Orhan OĞUZ-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)
Burgazada'da ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına Burgazada itfaiye ekipleri müdahale ediyor. İstanbul'un çeşitli ilçelerinden sevk edilen itfaiye araçları çıkarma gemisi ile adaya götürülürken, bir helikopter havadan yangına müdahale ediyor.

Görüntü dökümü:
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-Yangından görünytü (Cep telefonu)
-Alevlerden görüntü
-Helikopterin müdahale etmesi
-Genel ve detaylar

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Fotoğraflar // Burgazada'da ormanlık alanda yangın çıktıFotoğraflar // Burgazada'da ormanlık alanda yangın çıktı
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