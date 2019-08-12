BURGAZADA'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI (3) 

Haber: Orhan OĞUZ-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)

Burgazada'da ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına Burgazada itfaiye ekipleri müdahale ediyor. İstanbul'un çeşitli ilçelerinden sevk edilen itfaiye araçları çıkarma gemisi ile adaya götürülürken, bir helikopter havadan yangına müdahale ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Yangından görünytü (Cep telefonu)

-Alevlerden görüntü

-Helikopterin müdahale etmesi

-Genel ve detaylar

