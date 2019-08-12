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BURGAZADA'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI (4) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 15:34 | Son Güncelleme

Burgazada'da ormanlık alanda yangın çıktı.

*Yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.

Haber: Orhan OĞUZ-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)
Burgazada'da ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına Burgazada itfaiye ekipleri müdahale ediyor. İstanbul'un çeşitli ilçelerinden sevk edilen itfaiye araçları çıkarma gemisi ile adaya götürülürken, bir helikopter havadan yangına müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alındığı bildirilirken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Görüntü dökümü:
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-Yangından görünytü (Cep telefonu)
-Alevlerden görüntü
-Helikopterin müdahale etmesi
-Genel ve detaylar

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