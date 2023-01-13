Burhan Çaçan'a veda! Cenazesinin detayları belli oldu

62 yaşında vefat eden Burhan Çaçan'ın cenaze bilgileri belli oldu. Sabah yürüyüş yapmak için dışarı çıkan sanatçının eve döndükten sonra rahatsızlanarak öldüğü belirtilmişti.

Evinde kalp krizi geçiren Çaçan'ın cenazesi 13 Ocak 2023 Cuma günü kaldırılacak. Çaçan'ın cenazesi İstanbul Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.

BURHAN ÇAÇAN KİMDİR?

Burhan Çaçan, 17 Ekim 1960 yılında Ağrı'da dünyaya geldi. 1978 yılında TRT Erzurum Radyosunun açmış olduğu amatör sesler yarışmasını kazandı. Daha sonra Ankara'ya, ardından İstanbul'a geldi. 1981 yılında ilk albümünü çıkardı. Sefa Geldin, Ben Yarime Neler Alayım, İpek Mendil, Memik Oğlan, Ayaz Geceler, Yağ Yağmur ve Vurun Dalgalar isimli albümleri ile müzik dünyasında yer edindi. Ağlama, Her Yer Karanlık, Ayaz Geceler ve Yağ Yağmur isimli dört sinema filmi çekmiştir. İlahiler 99 ve Mevlüt Ve İlahiler isminde iki tane de ilahi albümü yapmıştır.



