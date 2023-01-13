MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Burhan Çaçan'a veda! Cenazesinin detayları belli oldu

Burhan Çaçan'a veda! Cenazesinin detayları belli oldu

13.01.2023 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan, öğle saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayata gözlerini yummuştu. Sanatçının, cenazesinin detayları belli oldu.

Burhan Çaçan'a veda! Cenazesinin detayları belli oldu

62 yaşında vefat eden Burhan Çaçan'ın cenaze bilgileri belli oldu. Sabah yürüyüş yapmak için dışarı çıkan sanatçının eve döndükten sonra rahatsızlanarak öldüğü belirtilmişti.

Evinde kalp krizi geçiren Çaçan'ın cenazesi 13 Ocak 2023 Cuma günü kaldırılacak. Çaçan'ın cenazesi İstanbul Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.

BURHAN ÇAÇAN KİMDİR?

Burhan Çaçan, 17 Ekim 1960 yılında Ağrı'da dünyaya geldi. 1978 yılında TRT Erzurum Radyosunun açmış olduğu amatör sesler yarışmasını kazandı. Daha sonra Ankara'ya, ardından İstanbul'a geldi. 1981 yılında ilk albümünü çıkardı. Sefa Geldin, Ben Yarime Neler Alayım, İpek Mendil, Memik Oğlan, Ayaz Geceler, Yağ Yağmur ve Vurun Dalgalar isimli albümleri ile müzik dünyasında yer edindi. Ağlama, Her Yer Karanlık, Ayaz Geceler ve Yağ Yağmur isimli dört sinema filmi çekmiştir. İlahiler 99 ve Mevlüt Ve İlahiler isminde iki tane de ilahi albümü yapmıştır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İbrahim Tatlıses'in kızının pozunu görenler "Eteğin nerede?" dediİbrahim Tatlıses'in kızının pozunu görenler "Eteğin nerede?" dedi
Burhan Çaçan evinde kalp krizi geçirip hayatını kaybettiBurhan Çaçan evinde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Yalı Çapkını aşıkları sarmaş dolaş görüntülendiYalı Çapkını aşıkları sarmaş dolaş görüntülendi
Anahtar Kelimeler:
Burhan Çaçan yaşında ele

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Memur ve emeklilere yüzde 30 zam: İşte meslek meslek yeni memur maaşları...

Resmi Gazete'de yayımlandı! Memur ve emeklilere yüzde 30 zam: İşte meslek meslek yeni memur maaşları...

Sağlıkta yeni dönem! Pilot uygulama 4 ilde başladı

Sağlıkta yeni dönem! Pilot uygulama 4 ilde başladı

Rüzgar tersine döndü! İstanbul'da kiralık ev fiyatları geriledi

Rüzgar tersine döndü! İstanbul'da kiralık ev fiyatları geriledi

Bayram ikramiyeleri için yüzde yüz zam ve 2 bin 500 TL iddiası

Bayram ikramiyeleri için yüzde yüz zam ve 2 bin 500 TL iddiası

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldı!

Milyonlarca kişinin gözü EYT'de! İlan sayıları arttı, ne var ne yoksa satışa çıkardılar

Milyonlarca kişinin gözü EYT'de! İlan sayıları arttı, ne var ne yoksa satışa çıkardılar

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Kablosuz kulaklığa geçiş yapmanızı sağlayacak 5 önemli neden!

Kablosuz kulaklığa geçiş yapmanızı sağlayacak 5 önemli neden!

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Çok sevilen Philips airfryerda 900 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 900 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.