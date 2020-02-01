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Burhan Ersoy Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne atandı (Burhan Ersoy kimdir?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 10:51 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Burhan Ersoy atandı.

Burhan Ersoy Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne atandı (Burhan Ersoy kimdir?)

Cumhurbaşkanlığı atama kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Burhan Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne getirildi.

BURHAN ERSOY

Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığına ilişkin Cumhurbaşkanlığı atama kararı da yer aldı. Yapılan yeterlilik sınavları sonucunda başarı gösteren 350 vergi müfettiş yardımcısı, vergi müfettişliğine atandı.

BURHAN ERSOY KİMDİR?

1958 Samsun doğumlu olup, İslam Enstitüsü bölümü mezunudur. Başbakanlık, Bayındırlık Bakanlığı, Karayolları, TBMM'de Bakan Müşaviri olarak görev yapmıştır. T.C Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Genel Md. Yrd. ve Vakıflar Meclisi üyesi görevlerinde bulunmuştur.

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