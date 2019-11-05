HABER

Burhan Felek vefatının 37. yılında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 15:54 | Son Güncelleme

Burhan Felek vefatının 37. yılında anıldı

İSTANBUL (AA) - "Şeyhül Muharririn" unvanını taşıyan, 72 yıl aktif gazetecilik yapan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) önceki başkanlarından Burhan Felek, Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

TGC'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de basının ve sporun gelişmesinde büyük rol oynayan Burhan Felek için ölümünün 37. yılında anma programı düzenlendi.

Felek'in kabri başında düzenlenen anma törenine TGC Başkanı Turgay Olcayto, eski TGC Başkanı Orhan Erinç, TGC Genel Saymanı Ahmet Özdemir, TGC İdare Müdürü Cem Çapanoğlu, Burhan Felek'in yeğeni Okşan Atasoy ve eşi Orhan Atasoy ile kızları Heves Atasoy, TGC üyeleri Metin Özyıldırım, Seraceddin Zıddıoğlu ve Şükrü Disanlı katıldı.

Turgay Olcayto, burada yaptığı konuşmada, "Burhan Felek basınımızın büyük ustalarından biriydi. Çok yönlü bir kimliğe sahipti. Basının hemen her dalında çalıştı. Spordan siyasete, sanata dek yazılar yazarken TGC'nin de kurumsallaşmasına özen gösterdi. Onu bu ölüm yıl dönümünde de saygıyla ve özlem anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Orhan Erinç de konuşmasında şunları söyledi:

"Burhan Bey'in yaşamının başlangıcında spor, futbol var. Anadolu Spor Kulübü'nün kurucusuydu. Bugünkü Futbol Federasyonunun, İdman Cemiyetleri İttifakının kurucuları arasındaydı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin kurucularından ve başkanlarından olmuştu. TGC'nin sadece basının sorunlarına yoğunlaşması, politikayla ise sadece basın söz konusu olduğunda ilgilenmesi gerektiğini belirterek bir gelenek oluşturmuştu."

PARTNER Aliye'nin küçük Ayşe'sine bir de şimdi bakın! Bir içim su Aliye'nin küçük Ayşe'sine bir de şimdi bakın! Bir içim su
İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1’i ağır 3 yaralıİzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1’i ağır 3 yaralı
Sokakta dilenen kadın gayrimenkul zengini çıktıSokakta dilenen kadın gayrimenkul zengini çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Burhan Felek Türkiye Gazeteciler Cemiyeti

En Çok Okunan Haberler

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

"Acun'un parasını mı yiyorsunuz?" sorusuna sevgiliden sert cevap

"Acun'un parasını mı yiyorsunuz?" sorusuna sevgiliden sert cevap

Doğum gününe özel üstsüz poz

Doğum gününe özel üstsüz poz

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Onları ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

Onları ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dilenerek gayrimenkul zengini olmuş!

Sokakta dilenen kadın gayrimenkul zengini çıktı

DEAŞ'ın bir numaralı bombacısı Azez'de yakalandı

DEAŞ'ın bir numaralı bombacısı Azez'de yakalandı

Aracına erik çekirdeği atan çocuğu dövmüştü! Mahkeme kararını verdi

Erik çekirdeği davasında karar! Sürücünün cezası belli oldu

Bahçedeki yılanı öldürmek isterken annesini vurdu

Bahçedeki yılanı öldürmek isterken annesini vurdu

Eren Erdem CHP grup toplantısında

Eren Erdem CHP grup toplantısında

Bakanlık duyurdu! Bombalı araçla saldıran PKK/YPG'li terörist sağ yakalandı

Bombalı araçla saldıran PKK/YPG'li terörist sağ yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.