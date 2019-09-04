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Burhan Kuzu: Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.09.2019 08:33 | Son Güncelleme

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Batman’da katıldığı düğünün sahipleri Hüseyin ve Cihan Yaşar’ı ‘terör örgütüne üye olmakla’ suçlayan Burhan Kuzu "özür" diledi. Düğün sahibi Cihan Yaşar, Kuzu’nun ithamlarının ardından dava açacağını söylemişti.

Burhan Kuzu: Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim

AK Parti kurucularından eski milletvekili Burhan Kuzu, ‘terör örgütüne akın olmakla’ itham ettiği CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar ve ailesinden özür diledi.

Kuzu attığı Tweet’te “Geçtiğimiz hafta sonu İmamoğlu’nun Batman’da katıldığı bir düğünle ilgili yazdıklarım yanlış anlaşılmaya yol açtı. Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim. Yaşar ailesini ve genç çifti üzmek gibi bir niyetim asla yoktur. Genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Düğün sahibi Cihan Yaşar ise Kuzu'nun özrünü kabul etmedi. Yaşar, yaptığı paylaşımda "Yok öyle! Mahkemede görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

cuhan yasar

NE OLMUŞTU?

Burhan Kuzu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katıldığı düğünün sahipleri için, “İmamoğlu, Batman’da terör örgütlerine yakınlığı ile bilinen bir düğüne katılıyor, Diyarbakır’da ise HDPKK’lı belediye başkanına destek ziyaretinde bulunuyor. İmamoğlu, kısa sürede gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Seçim sürecinde HDPKK’nın verdiği desteğe karşı diyet borcunu ödüyor” şeklinde bir tweet atmıştı.


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