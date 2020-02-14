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  4. Burhan Kuzu'dan Fatih Portakal'a tepki: Tetikçilik yapıyorsun

Burhan Kuzu'dan Fatih Portakal'a tepki: Tetikçilik yapıyorsun

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2020 11:19 | Son Güncelleme

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, FOX TV haber sunucusu Fatih Portakal'a tepki gösterdi.

Burhan Kuzu'dan Fatih Portakal'a tepki: Tetikçilik yapıyorsun

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Kuzu, FOX TV'de kendisiyle ilgili yapılan haberlere tepki göstererek, Fatih Portakal'ı hedef aldı.

Portakal'ı 'tetikçilik' yapmakla suçlayan Kuzu şu ifadelere yer verdi;

Fatih Portakal, aynı haberi ısıtıp ısıtıp her gün vermenin mantığı nedir? Böyle yayıncılık olur mu? Burhan Kuzu’ya saldırıp prim yapmayı mı amaçlıyorsun? Hani düne kadar 'yargılanıp mahkum olmadıkça kimse suçlu sayılmaz' derdiniz; ne değişti? Yaptığın yayıncılık değil tetikçiliktir.

burhan kuzuu

NE OLMUŞTU?

6 Nisan 2018’de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Zindashti 5 adamıyla birlikte, “adam öldürmek”, “cinayete azmettirmek” ve “FETÖ üyeliği” suçlarından tutuklanmıştı. Yaklaşık 6 ay tutuklu kalan Zindashti, gece yarısı kararıyla tahliye edilmişti.

Savcılık tahliyeye itiraz etse de Zindashti ve adamlarına bir daha ulaşılamamıştı.

BURHAN KUZU HAKİMLERE BASKI MI YAPTI?

İddiaya göre TBMM Anayasa Komisyonu Eski Başkanı ve Anayasa Profesörü Burhan Kuzu, Burhan Kuzu Zindashti’nin tahliyesi için hâkimlere baskı yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Burhan Kuzu fatih portakal Zindashti'

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