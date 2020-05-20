Burhan Kuzu'dan yeni Sultan Vahdettin ve Atatürk paylaşımı!

AK Parti eski milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, 18 Mayıs'ta sosyal medyadan "Mustafa Kemal Paşa,30 Nisan 1919’da Resmi Gazete’de yayınlanan Sultan Vahdettin imzası ile Samsun 9. Ordu Müfettişliği’ne tayin edilmiştir. Mustafa Kemal, Samsun’a herhangi bir kişi olarak değil Osmanlı’nın en parlak subayı olarak çıkmıştır. Sultan Vahdettin Han’ı rahmetle anıyorum" mesajını paylaştı.

EN SERT TEPKİ CHP'Lİ İSİMDE GELDİ

Burhan Kuzu'nun bu paylaşımı tartışma yaratırken en sert tepki CHP'li Gürsel Erol'dan gelmişti. Erol Kuzu'ya tepki göstererek "Burhan Kuzu,sen kim, Milli Mücadele kim? Sen kimsin kafana göre tarih yazıp,tarihin gerçekliklerini eğip bükmeye çalışıyorsun! FETÖ’nün kitaplarından, dergilerinden, yayınlarından mı öğrendin sen bu tarihi? Yazıklar olsun bu Cumhuriyet sayesinde geldiğin makamlara,aldığın ünvanlara." ifadelerini kullanmıştı.

BURHAN KUZU'DAN YENİ PAYLAŞIM

Kuzu'dan ise bugün yeni bir paylaşım geldi. Gelen tepkilere sitem eden Kuzu "18 Mayısta Atatürk’ü Anadolu’ya gönderen Vahdettin’ni,19 Mayıs günü de Atatürk’ü anmak İçin tweett yazdım.Bunun neresi yanlış Allah aşkına?" ifadelerini kullandı.





