Kuzu'nun vefatının ardından AKP'li çok sayıda isim başsağlığı dileğinde bulundu.Üç dönem Adalet ve Kalkınma Partisi'nde (AKP) milletvekilliği yapan anayasa hukukçusu Prof. Dr. Burhan Kuzu hayatını kaybetti. Yaklaşık iki haftadır özel bir hastanede koronavirüs tedavisi gören Burhan Kuzu 65 yaşındaydı.

Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hastanemizin yoğun bakımında bir süreden beri Covid 19 nedeniyle tedavi görmekte olan 22, 23 ve 24. Dönem Milletvekili ve Anayasa Komisyonu eski başkanı Sayın Burhan Kuzu, yoğun çabalara rağmen kurtarılamayarak bu gece sabaha karşı saat 4’te vefat etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz"

Başsağlığı mesajları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Burhan Kuzu'nun vefatı üzerine bir başsağlığı mesajı yayınlardı.

Kuzu'nun vefatı üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından bir başsağlığı mesajı yayınladı. Bakan Koca, "Saygın siyasetçimiz, hukukçu ağabeyimiz Prof. Burhan Kuzu'yu, 17 Ekim’den beri tedavi gördüğü COVID-19 sebebiyle kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Salgın, bizi yakınlarımızdan, yeri doldurulamaz insanlardan ayırmaya devam ediyor" dedi.