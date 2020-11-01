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Burhan Kuzu hayatını kaybetti

01.11.2020 11:32 | Son Güncelleme

AKP Eski Milletvekili anayasa hukukçusu Burhan Kuzu'nun Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Kuzu'nun vefatının ardından AKP'li çok sayıda isim başsağlığı dileğinde bulundu.Üç dönem Adalet ve Kalkınma Partisi'nde (AKP) milletvekilliği yapan anayasa hukukçusu Prof. Dr. Burhan Kuzu hayatını kaybetti. Yaklaşık iki haftadır özel bir hastanede koronavirüs tedavisi gören Burhan Kuzu 65 yaşındaydı.

Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hastanemizin yoğun bakımında bir süreden beri Covid 19 nedeniyle tedavi görmekte olan 22, 23 ve 24. Dönem Milletvekili ve Anayasa Komisyonu eski başkanı Sayın Burhan Kuzu, yoğun çabalara rağmen kurtarılamayarak bu gece sabaha karşı saat 4’te vefat etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz"

Başsağlığı mesajları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Burhan Kuzu'nun vefatı üzerine bir başsağlığı mesajı yayınlardı.

Kuzu'nun vefatı üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından bir başsağlığı mesajı yayınladı. Bakan Koca, "Saygın siyasetçimiz, hukukçu ağabeyimiz Prof. Burhan Kuzu'yu, 17 Ekim’den beri tedavi gördüğü COVID-19 sebebiyle kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Salgın, bizi yakınlarımızdan, yeri doldurulamaz insanlardan ayırmaya devam ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede vefat eden AKP Eski Milletvekili Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter hesabından yayınladığı mesajında, "Bir süredir Covid tedavisi gören Burhan Kuzu hocayı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, keder-dîde ailesine başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM Anayasa Komisyonu eski Başkanı, kıymetli hocamız Prof. Dr. Burhan Kuzu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Değerli büyüğümüze Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve baş sağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden AK Parti eski Milletvekili Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı yayınladı.

AKP'li Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çok üzgünüz. Çok değerli Burhan Kuzu hocamızı kaybettik. Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadesini kullandı.

DHA/BÖ,MK

© Deutsche Welle Türkçe

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