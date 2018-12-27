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Burhan Kuzu, Kılıçdaroğlu'na 20 bin lira tazminat ödeyecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.12.2018 17:19 | Son Güncelleme

AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu yan yana gösteren 'montaj' fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle hakkında açılan davada, Kılıçdaroğlu'na 20 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.

Burhan Kuzu, Kılıçdaroğlu'na 20 bin lira tazminat ödeyecek

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu yan yana gösteren 'montaj' fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle hakkında açılan davada, Kılıçdaroğlu'na 20 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, 17 Temmuz 2017'de sosyal medya hesabından FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu yan yana gösteren fotoğrafları yayınladığı gerekçesiyle, Burhan Kuzu aleyhinde 30 bin liralık tazminat davası açtı. Davanın karar duruşması, bugün Ankara 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ile Kuzu'nun avukatı Erkin Halilhan katıldı.
'BİLİNÇLİ YALAN VE İFTİRA SÖZ KONUSU'
Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik, "Her ne kadar siyasetçilerin eleştiriye açık olması gerektiği AİHM ve yüksek yargı kararları ile belirtilmişse de davalı tarafından müvekkilime yönelik bilinçli şekilde yalan ve iftira söz konusudur. Davalı yayınladığı fotoğrafların montaj olduğunu kabul etmiş ve tepkiler üzerine sosyal medya hesabından kaldırmıştır. Davanın kabulünü ve davalının cezalandırılmasını talep ederiz" dedi. Kuzu'nun avukatı Halilhan ise daha önceki savunmalarını tekrar ettiklerini ve davanın reddine karar verilmesini talep etti. Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, Burhan Kuzu'yu, Kılıçdaroğlu'na 20 bin TL tazminat ödemeye mahkum etti.

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