Burhan Kuzu: Koronavirüse yakalanan anayasa hukukçusu ve eski AKP milletvekili hayatını kaybetti

Koronavirüse yakalanan anayasa hukukçusu ve eski AKP İstanbul milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu hayatını kaybetti.

Üç dönem AKP'de milletvekilliği yapan Burhan Kuzu yaklaşık iki haftadır Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

Burhan Kuzu 65 yaşındaydı.

Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Hastanemizin yoğun bakımında bir süreden beri Covid 19 nedeniyle tedavi görmekte olan 22, 23 ve 24. Dönem Milletvekili ve Anayasa Komisyonu eski başkanı Sayın Burhan Kuzu, yoğun çabalara rağmen kurtarılamayarak bu gece sabaha karşı saat 4'te vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Burhan Kuzu'nun ölümü sonrası yaptığı açıklamada, "Salgın, bizi yakınlarımızdan, yeri doldurulamaz insanlardan ayırmaya devam ediyor" dedi.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1322774727337877504

Burhan Kuzu kimdir?

1 Ocak 1955'te Kayseri Develi'de doğan Burhan Kuzu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi"ni bitirdi. Akademik çalışmalarda bulundu ve profesörlük unvanını aldı.