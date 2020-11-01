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Burhan Kuzu: Koronavirüse yakalanan anayasa hukukçusu ve eski AKP milletvekili hayatını kaybetti

01.11.2020 09:39 | Son Güncelleme

Üç dönem AKP'de milletvekilliği yapan Burhan Kuzu yaklaşık iki haftadır Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Burhan Kuzu 65 yaşındaydı.

Burhan Kuzu: Koronavirüse yakalanan anayasa hukukçusu ve eski AKP milletvekili hayatını kaybetti

Koronavirüse yakalanan anayasa hukukçusu ve eski AKP İstanbul milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu hayatını kaybetti.

Üç dönem AKP'de milletvekilliği yapan Burhan Kuzu yaklaşık iki haftadır Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

Burhan Kuzu 65 yaşındaydı.

Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Hastanemizin yoğun bakımında bir süreden beri Covid 19 nedeniyle tedavi görmekte olan 22, 23 ve 24. Dönem Milletvekili ve Anayasa Komisyonu eski başkanı Sayın Burhan Kuzu, yoğun çabalara rağmen kurtarılamayarak bu gece sabaha karşı saat 4'te vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Burhan Kuzu'nun ölümü sonrası yaptığı açıklamada, "Salgın, bizi yakınlarımızdan, yeri doldurulamaz insanlardan ayırmaya devam ediyor" dedi.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1322774727337877504

Burhan Kuzu kimdir?

1 Ocak 1955'te Kayseri Develi'de doğan Burhan Kuzu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi"ni bitirdi. Akademik çalışmalarda bulundu ve profesörlük unvanını aldı.

Burhan Kuzu, stajyer kaymakam olarak çalıştı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği ve Başkanlığı görevlerinde bulundu. Paris Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde akademik araştırmalar yaptı.

Mesleki alanda yayımlanmış çok sayıda kitap ve makalesi bulunan Burhan Kuzu, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da üyelik ve yöneticilik yaptı.

2001'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucu üyesi olarak aktif siyasete başlayan Burhan Kuzu, partinin ilk Demokrasi Hakem Kurulu Başkanı'ydı.

Kuzu; 22, 23 ve 24. Dönemlerde İstanbul Milletvekili seçildi ve bu dönemlerde Meclis Anayasa Komisyonu Başkanlığı yaptı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Fahri Baş Danışmanlığı görevinde bulunan ve AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi olan Burhan Kuzu, iki çocuk babasıydı.

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