Burhan Kuzu'nun acı günü

Cenaze namazını Said Arvas Hocaefendi’nin kıldırdığı cenaze törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Harun Karaca, Ünal Kacır, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Bahçelievler Belediye Başkan Osman Develioğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti Esenler İlçe Başkanı Umut Özkan, AK Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin, eski milletvekilleri, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, gazeteci yazar Rahim Er, Prof. Dr. Ramazan Ayvallı ile Kuzu'nun çok sayıda seveni katıldı. Burhan Kuzu, törenin ardından taziyeleri kabul etti. (İHA)
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