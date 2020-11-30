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Burhan Kuzu'nun ölümüyle ilgili 'cinayet' iddialarını oğlu yalanladı

30.11.2020 09:26 | Son Güncelleme:
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Burhan Kuzu'nun ölümüyle ilgili 'cinayet' iddialarını oğlu yalanladı

AK Parti eski İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu’nun oğlu Süleyman Kuzu, babasının ölümüyle ilgili ortaya atılan 'cinayet' iddialarıyla ilgili konuştu.

AK Parti eski İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu’nun koronavirüs nedeniyle ölümüyle ilgili olay yaratan iddialar ortaya atıldı.

Burhan Kuzu'nun bir cinayete kurban gittiği iddiaları olay olurken, oğlu Süleyman Kuzu söz konusu iddialara yanıt verdi.

BURKAN KUZU'NUN OĞLUNDAN 'CİNAYET' İDDİALARINA YANIT

Hürriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında Musa Kesler imzasıyla yayımlanan habere göre Süleyman Kuzu, cinayet iddialarını yalanlarken, babasının 'Sitokin Fırtınası' nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

SİTOKİN FIRTINASI NEDİR?

En sık viral enfeksiyonlar sonucu meydana gelen bu ifade şöyle tanımlanabilir, kişinin vücudunda sitokin aşırı ve kontrolsüz şekilde salındığında, etrafında ne varsa yıkmaya başlıyor ve sağlam hücreleri de öldürüyor. Bu durumla beraber bağışıklık sistemi, kendi dokularını yok etmeye başlıyor ve adeta dosttan çok düşmana dönüşüyor.

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