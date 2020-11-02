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Burhan Kuzu son yolculuğuna uğurlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 12:07 | Son Güncelleme

Koronavirüsten hayatını kaybeden üç dönem AK Parti'de milletvekilliği yapan anayasa hukukçusu Prof. Dr. Burhan Kuzu son yolculuğuna uğurlanıyor.

Burhan Kuzu son yolculuğuna uğurlanıyor

Yaklaşık iki haftadır gördüğü koronavirüse yenik düşen üç dönem AK Parti'de milletvekilliği yapan Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Burhan Kuzu için Fatih Camii’nde cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan başta olmak üzere çok sayıda kişi katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Öncelikle şu anda musallada b8ulunan değerli dava arkadaşımız yol arkadaşımız Prof. Dr. Burhan Kuzu hocamızı özellikle emri ilahiye uymak suretiyle ebedi yolculuğuna uğurluyoruz. Her nefis ölümü tadacaktır. Bu sadece burhan hocamız için geçerli değil. Bu hükme herkes uyacak. Bunun ne zaman nerde nasıl geleceği belli değil.


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