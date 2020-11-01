Burhan Kuzu Yaşamını Yitirdi

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve AKP’de 3 dönem milletvekilliği yapmış anayasa hukukçusu Prof. Dr. Burhan Kuzu 65 yaşında hayatını kaybetti. Kuzu iki haftadır Corona tedavisi görüyordu.

Oğlu Süleyman Kuzu, babası için Pazartesi günü Fatih Camii’nde cenaze namazı kılınacağını belirtti. Süleyman Kuzu babasının virüse nasıl yakalandığını bilmediklerini de kaydetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Burhan Kuzu’nun hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.Koca, “Saygın siyasetçimiz, hukukçu ağabeyimiz Prof. Burhan Kuzu'yu, 17 Ekim’den beri tedavi gördüğü Covid-19 sebebiyle kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Salgın, bizi yakınlarımızdan, yeri doldurulamaz insanlardan ayırmaya devam ediyor” dedi.

Kuzu, daha önce sosyal medya hesabından Corona virüsü ile ilgili paylaşımlarında virüsü hafife aldığı gerekçesiyle eleştirilmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Corona virüsüne yakalandıklarını açıklamışlardı.