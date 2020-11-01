HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Burhan Kuzu Yaşamını Yitirdi

Burhan Kuzu Yaşamını Yitirdi

01.11.2020 16:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve AKP’de 3 dönem milletvekilliği yapmış anayasa hukukçusu Prof. Dr. Burhan Kuzu 65 yaşında hayatını kaybetti. Kuzu iki haftadır Corona tedavisi görüyordu

Burhan Kuzu Yaşamını Yitirdi

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve AKP’de 3 dönem milletvekilliği yapmış anayasa hukukçusu Prof. Dr. Burhan Kuzu 65 yaşında hayatını kaybetti. Kuzu iki haftadır Corona tedavisi görüyordu.

Oğlu Süleyman Kuzu, babası için Pazartesi günü Fatih Camii’nde cenaze namazı kılınacağını belirtti. Süleyman Kuzu babasının virüse nasıl yakalandığını bilmediklerini de kaydetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Burhan Kuzu’nun hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.Koca, “Saygın siyasetçimiz, hukukçu ağabeyimiz Prof. Burhan Kuzu'yu, 17 Ekim’den beri tedavi gördüğü Covid-19 sebebiyle kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Salgın, bizi yakınlarımızdan, yeri doldurulamaz insanlardan ayırmaya devam ediyor” dedi.

Kuzu, daha önce sosyal medya hesabından Corona virüsü ile ilgili paylaşımlarında virüsü hafife aldığı gerekçesiyle eleştirilmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Corona virüsüne yakalandıklarını açıklamışlardı.

Soylu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kendisiyle birlikte eşi ve kızının da Corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını belirtmişti.

Açıklamasında Soylu, "Pazartesi günü kendimizi iyi hissetmeyince tekraren yaptırdığımız test; eşim, kızım ve bende pozitif çıktı. Düne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi doktorlarımızın tavsiyesi ile hastane ortamına nakledilmiştir. Şükürler olsun, şimdi biraz daha iyiyiz. Bu vesile ile tüm hastalara ve İzmir depreminde yaralananlara acil şifalar, depremde hayatını kaybeden İzmirli hemşehrilerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Corona virüsüne yakalandığını Twitter üzerinden açıklamıştı.

Kalın, "Hafif semptomlarla geçirdiğim koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldim. Şu anda gayet iyiyim hamdolsun. Arayan, soran, mesaj gönderen, dua eden herkese teşekkür ediyorum" açıklamasında bulunmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAstrolog ve doğa bilimcilerin depremden saatler önce yaptıkları tahminler tüyler ürpertti!Astrolog ve doğa bilimcilerin depremden saatler önce yaptıkları tahminler tüyler ürpertti!
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde depremEge Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü
En Çok Okunan Haberler
Başı ve cinsel organı kesilmiş halde bulundu
Başı ve cinsel organı kesilmiş halde bulundu
İzmir'deki depremde acı tesadüf!
İzmir'deki depremde acı tesadüf!
Ünlü türkücünün ofisi orasıymış! Şoku yaşadı
Ünlü türkücünün ofisi orasıymış! Şoku yaşadı
Yırt dışına tatile gitmişti; korona şoku! '16 gündür evdeyim...'
Yırt dışına tatile gitmişti; korona şoku! '16 gündür evdeyim...'
Burhan Kuzu hayatını kaybetti
Burhan Kuzu hayatını kaybetti
Güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı
Güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı
İlginizi Çekebilir
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Uzmanından korkutan açıklama: İlerleyen günlerde yine büyük bir deprem olabilir
Uzmanından korkutan açıklama: İlerleyen günlerde yine büyük bir deprem olabilir
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
İzmir depremiyle ilgili skandal paylaşım sonrası flaş gelişme
İzmir depremiyle ilgili skandal paylaşım sonrası flaş gelişme
Tartışma yaratan iddialar için Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Tartışma yaratan iddialar için Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Ev adresinden fay hattı sorgulama!
Ev adresinden fay hattı sorgulama!
Diğer Haberler
Enkaz altında kalmaktan son anda kurtulan dişçi dehşet anlarını anlattı
Enkaz altında kalmaktan son anda kurtulan dişçi dehşet anlarını anlattı
İzmir depreminde enkazdan geriye bu fotoğraflar kaldı
Yürek yakan görüntü! Enkazdan geriye bu fotoğraflar kaldı
Depremde gökdelen inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti
Depremde gökdelen inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti
Son dakika! Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
İzmir depreminde enkazdan 48 saat sonra kedi kurtarıldı
Enkazdan 48 saat sonra bir kedi sağ kurtarıldı
Afyonkarahisar'da korkunç olay! Arazi kavgasında baba ile oğlu hayatını kaybetti
Arazi kavgası kanlı bitti! Baba ve oğlu hayatını kaybetti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.