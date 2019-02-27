İSTANBUL (AA) - Burhan Şeşen'in 10 yıl önce hayatını kaybeden oğlu Serhan Şeşen anısına "O'nsuz On Yıl" etkinliği düzenlendi. Serhan Şeşen Müzik Felsefe ve Yaşama Saygı Derneği tarafından Kozzy Gazanfer Özcan Gönül Ülkü Sahnesi'nde gerçekleştirilen programda ünlü isimler sahne aldı. Şeşen ailesinin yanı sıra Bora Öztoprak, Cahit Berkay, Gülcan Altan, Hüseyin Turan, Onur Akın ve Tolga Sağ'ın arasında bulunduğu isimlerin şarkılarını seslendirdiği programda, 10 yıl önce hayatını kaybeden Serhan Şeşen’in doğum günü kutlandı. Sanatçı Burhan Şeşen, etkinlik öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Serhan Şeşen'in adını yaşatmak için vefatından sonra bir dernek kurmaya karar verdiklerini söyledi. Müzik ve felsefeyle ilgili çok sayıda derneğin olmasına rağmen yaşama saygıyla ilgili çok fazla dernek olmadığı değerlendirmesinde bulunan Şeşen, şunları kaydetti: "Yaşama saygı, bütün Türkiye'yi, bütün canlıları hatta bütün dünyayı ilgilendiren bir şey. Yaşam dediğinizde aklınıza sadece insan gelmesin, bunun içinde insanların yanı sıra hayvan ve doğa da var, kadınlar ve çocuklar da var. Bu nedenle biz bunu çok önemsiyoruz. Zaten Serhan da çok hümanist bir çocuktu. Onun adını var etmek için bugün 27 Şubat'ı 'Yaşama Saygı Günü' olarak kutluyoruz. Umarım geniş kitlelere yayılır ve Serhan'ın gidişi hiç olmazsa böyle bir olaya vesile olur."

Derneğin bugüne gelmesinde müzisyen dostlarının büyük katkısının bulunduğunu ifade eden Şeşen, "Bugün birçok dostumuz geldi, geceye katkı sağlayacaklar. Buradan elde edilen gelirle de yine öğrencilere burs vermeyi ve yardım işlerini sürdürmeyi hedefliyoruz." diye konuştu. - "Gözleri sevgiyle bakan bir çocuktu" Besteci ve müzisyen Cahit Berkay ise Burhan Şeşen'in aylar öncesinde kendisine projeden bahsettiğini belirterek, "Serhan'ın doğum gününü kutlayacağız. Tabi ki akan sular durur. Ben Serhan'ı 5-6 yaşlarında tanıdım. Sevimli, afacan, gözleri sevgiyle bakan bir çocuktu." dedi. Müzik dünyasında çalışmaya başladıktan sonra Serhan'ı konserlerde gördüğünü anımsatan Berkay, şöyle devam etti: "Ben böyle sevgi dolu bakan bir insan görmedim. Serhan sevgisini paylaşmaktan değil ona karşı oluşan bir sevgiyi ıskalamaktan korkan, acayip sevgi dolu bir çocuktu. Ben de sevgi emektir diyorum. Seyhan ismi geçtiği an yüreğimin bir tarafı cız eder" Nebil Özgentürk'ün Serhan Şeşen'in hayatıyla ilgili hazırladığı belgeselin gösterimiyle başlayan gecenin sunuculuğu Damla Özen ile Burak Demir yaptı.