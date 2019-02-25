HABER

Burhanettin Kocamaz aday olamadı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.02.2019 16:57 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın Demokrat Parti’den (DP) adaylığı reddedildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın Demokrat Parti’den (DP) adaylığı reddedildi. Mersin İl Seçim Kurulu, DP’den adaylığına yapılan itirazları yerinde bularak, Kocamaz’ın 31 Mart yerel seçimlerinde ne İYİ Parti’den ne DP’den ne de bağımsız olarak aday olamayacağına karar verdi.
Evrakı İl Seçim Kurulu’na geç verildiği için İYİ Parti’den aday olamayan ve ‘kumpas kuruldu’ iddialarıyla son bir haftadır Türkiye gündemine oturan Burhanettin Kocamaz, bulunan formül çerçevesinde 21 Şubat’ta DP’den adaylık başvurusunda bulunmuştu. İl Seçim Kurulu tarafından askıya çıkarılan aday listelerinde Büyükşehir adayı olarak yer alan Kocamaz’ın adaylığına 5 kişi itiraz ederek, İl Seçim Kurulu’na dilekçe vermişti.
Kocamaz, dün yaptığı açıklamada, adaylığına itiraz edenlerin, kendisine kurulan kumpasın arkasındaki ekipten olduklarını iddia etmiş ve seçim kuruluna güvendiğini söylemişti.
İl Seçim Kurulu, bugün toplanarak bu itirazları değerlendirdi. İl Seçim Kurulu, yaptığı değerlendirme sonucunda, yapılan 5 itirazı kabul ederek Yüksek Seçim Kurulu’na gönderdi. İl Seçim Kurulu kararında, Kocamaz’ın ne İYİ Parti’den ne DP’den ne de bağımsız olarak aday olamayacağı bildirildi.
Nihai kararın 1 Mart’a kadar YSK tarafından verileceği öğrenildi.

Kocamaz yanlılarından tepki
Öte yandan, bugün erken saatlerden itibaren Mersin Adliyesi önünde toplanan Kocamaz yanlıları da uzun süre seçim kurulundan çıkacak haberi bekledi. İl Seçim Kurulu’nun Kocamaz’ın adaylığını kabul etmediğini öğrenen kalabalık, karara tepki gösterdi. Kocamaz yanlıları, slogan atarak kararı protesto etti.

Burhanettin Kocamaz aday olamadı

Burhanettin Kocamaz aday olamadı

Burhanettin Kocamaz aday olamadı

Burhanettin Kocamaz aday olamadı

Burhanettin Kocamaz aday olamadı

Burhanettin Kocamaz aday olamadı

Burhanettin Kocamaz aday olamadı

Burhanettin Kocamaz aday olamadı

Burhanettin Kocamaz aday olamadı

Burhanettin Kocamaz aday olamadı

Burhanettin Kocamaz aday olamadı

Burhanettin Kocamaz aday olamadı

Burhanettin Kocamaz aday olamadı

Burhanettin Kocamaz aday olamadı

Burhanettin Kocamaz aday olamadı

Burhanettin Kocamaz aday olamadı

Burhanettin Kocamaz aday olamadı

Burhanettin Kocamaz aday olamadı

Burhanettin Kocamaz aday olamadı

En Çok Okunan Haberler

Gören gözlerine inanamadı! Yerden kaşık kaşık yediler

Gören gözlerine inanamadı! Yerden kaşık kaşık yediler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerini doldurmamız zor olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerini doldurmamız zor olacak

Derbiye saatler kala Şenol Güneş'ten flaş karar!

Derbiye saatler kala Şenol Güneş'ten flaş karar!

Klipten kaç para kazandığını açıkladı

Klipten kaç para kazandığını açıkladı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Akşener'e jet yanıt: İspatlayın adaylıktan çekileceğim

Akşener'e jet yanıt: İspatlayın adaylıktan çekileceğim

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şiir sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şiir sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerini doldurmamız zor olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerini doldurmamız zor olacak

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında Kaşıkçı cinayeti açıklaması!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Bahçeli: Beka giderse dünyamız gider, hayatımız söner

Bahçeli: Beka giderse dünyamız gider, hayatımız söner

Gelen telefonu görünce Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına ara verdi

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.