Burhanettin Kocamaz aday olamadı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın Demokrat Parti’den (DP) adaylığı reddedildi. Mersin İl Seçim Kurulu, DP’den adaylığına yapılan itirazları yerinde bularak, Kocamaz’ın 31 Mart yerel seçimlerinde ne İYİ Parti’den ne DP’den ne de bağımsız olarak aday olamayacağına karar verdi.

Evrakı İl Seçim Kurulu’na geç verildiği için İYİ Parti’den aday olamayan ve ‘kumpas kuruldu’ iddialarıyla son bir haftadır Türkiye gündemine oturan Burhanettin Kocamaz, bulunan formül çerçevesinde 21 Şubat’ta DP’den adaylık başvurusunda bulunmuştu. İl Seçim Kurulu tarafından askıya çıkarılan aday listelerinde Büyükşehir adayı olarak yer alan Kocamaz’ın adaylığına 5 kişi itiraz ederek, İl Seçim Kurulu’na dilekçe vermişti.

Kocamaz, dün yaptığı açıklamada, adaylığına itiraz edenlerin, kendisine kurulan kumpasın arkasındaki ekipten olduklarını iddia etmiş ve seçim kuruluna güvendiğini söylemişti.

İl Seçim Kurulu, bugün toplanarak bu itirazları değerlendirdi. İl Seçim Kurulu, yaptığı değerlendirme sonucunda, yapılan 5 itirazı kabul ederek Yüksek Seçim Kurulu’na gönderdi. İl Seçim Kurulu kararında, Kocamaz’ın ne İYİ Parti’den ne DP’den ne de bağımsız olarak aday olamayacağı bildirildi.

Nihai kararın 1 Mart’a kadar YSK tarafından verileceği öğrenildi.

Kocamaz yanlılarından tepki

Öte yandan, bugün erken saatlerden itibaren Mersin Adliyesi önünde toplanan Kocamaz yanlıları da uzun süre seçim kurulundan çıkacak haberi bekledi. İl Seçim Kurulu’nun Kocamaz’ın adaylığını kabul etmediğini öğrenen kalabalık, karara tepki gösterdi. Kocamaz yanlıları, slogan atarak kararı protesto etti.