Burhanettin Kocamaz aday olamadı! İYİ Parti'den açıklama

"Büyük Türk Milleti; Kurulduğu günden bu yana, türlü engeller ve oyunlarla karşılaşan İYİ Parti, bugün bir sınavdan daha geçmektedir. 31 Mart Yerel Seçimleri için 'Aday Listeleri'nin teslimi, bugün saat 17:00 itibarıyla sona ermiştir. Partimizin aylar süren çalışmalar sonunda belirlediği adaylarından oluşan listeler de, bugün itibarıyla İl Seçim Kurulları'na teslim edilmiştir. Ancak, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız sayın Burhanettin Kocamaz'ın adaylık evrakı, İl Yönetimi tarafından, saat 17:00'den sonra Seçim Kurulu'na götürüldüğü gerekçesi ile kabul edilmemiştir. Bu bir ihmal değildir. Bu bir sorumsuzluk da değildir. Bu, İYİ Parti'ye yönelik "dahili" bir operasyondur. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanacağı herkes tarafından kabul edilen, sayın Burhanettin Kocamaz'ın ve dolayısıyla partimizin yoluna örülen bu duvar, Türkiye'de siyasetin getirildiği noktayı tariflemek bakımından ibret vericidir. İl Başkanı görevinden alınmıştır. Ancak, bu tablonun asıl sorumlusu ve nedenlerini araştırıp bulmak, boynumuzun borcudur. Bu hem siyaset ahlakına, hem de refahı için siyaset yaptığımız Aziz Milletimize karşı, ertelenemez görevimizdir. İYİ Parti, ilk günden beri, engelleri aşa aşa, duvarları yıka yıka yol aldı. Şundan herkes emin olsun ki, bu engeli de yıkıp geçeceğiz. Partimiz üzerinde oyun oynayanları ve maşalarını mutlaka bulup, Aziz Milletimizin huzurunda teşhir edeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de engelleri aşa aşa, duvarları yıka yıka yürümeye devam edeceğiz.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti'nin adayı Burhanet Kocamaz'ın adaylığı, il yönetiminin listeyi YSK'ya yaklaşık 15 dakika geç sunması nedeniyle tehlikeye girdi. Partide deprem etkisi yaratan bu olay, İYİ Parti Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada 'dahili' operasyon olarak nitelendirildi.

Bir kez daha tekrar etmek isterim ki; Bu ülkenin İYİ ve Cesur insanları olarak, “Daha Yeni Başlıyoruz! Ve içinde yer aldığımız hiçbir öykü, biz bitti demeden bitmez."



Burhanettin Kocamaz

YSK KARAR VERECEK

Listelerin teslimi mesai saati bitiminden yaklaşık 15 dakika sonra gerçekleşirken, YSK görevlilerinin listeyi tutanak tutarak teslim aldığı belirtildi. Kocamaz'ın adaylığının ise YSK'nın alacağı karar doğrultusunda kesinlik kazacanacağı öğrenildi.

KOCAMAZ'DAN AÇIKLAMA

Adaylığı tehlikeye giren Burhanettin Kocamaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan süreci, 'ihanet' olarak değerlendirdi.

'İHANET' VURGUSU

Kocamaz, ilk tweetini, "Sevgili Mersinliler, değerli yol arkadaşlarım; Seçimi açık ara alacağımız bir durumda iken parti içinden vurulduk. Biz vurulduk. Biz ne ihanetler gördük! Ama asla yılmadık. Maalesef Sayın Hamit Tuna'nın 'göreceksiniz Kocamaz İYİ Parti'den de aday olamayacak' değerlendirmesi doğru çıktı" notuyla paylaştı.

'SON SÖZÜMÜZÜ SÖYLEMEDİK'

Daha sonra Twitter'dan ikinci açıklamayı paylaşan Kocamaz, "Şunu herkes bilmelidir ki henüz son sözümüzü söylemiş değiliz. Kim ne derse desin. Biz hala pes etmedik. Herkes rahat olsun ve bizi izlemeye devam etsin. Mutlaka bir yol bulacak ve Mersin’i entrikalar ve ayak oyunlarıyla birilerine teslim etmeyeceğiz" dedi.