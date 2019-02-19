HABER

Burhanettin Kocamaz aday olamadı! İYİ Parti'den açıklama

SEÇİM HABERLERİ  | 19.02.2019 20:53 | Son Güncelleme

Mersin'de İYİ Parti İl Yönetimi'nin adaylık listesini YSK'ya saat 17.00'den sonra sunması nedeniye Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz'ın adaylığı riske girdiği öğrenildi. YSK görevlilerinin tutanak tutarak listeyi aldığı belirtilirken, bu durum İYİ Parti'de deprem etkisi yarattı. Genel merkezden yapılan açıklama ile yaşanan gecikmeden sorumlu tutulan İYİ Parti İl Başkanı Servet Koca'nın görevden alındığı bildirildi. Burhanettin Kocamaz'dan da konuyla ilgili açıklama geldi.

Burhanettin Kocamaz aday olamadı! İYİ Parti'den açıklama

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti'nin adayı Burhanet Kocamaz'ın adaylığı, il yönetiminin listeyi YSK'ya yaklaşık 15 dakika geç sunması nedeniyle tehlikeye girdi. Partide deprem etkisi yaratan bu olay, İYİ Parti Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada 'dahili' operasyon olarak nitelendirildi.

"BU BİR İHMAL DEĞİLDİR"

İYİ Parti'den yapılan açıklama şöyle:

"Büyük Türk Milleti; Kurulduğu günden bu yana, türlü engeller ve oyunlarla karşılaşan İYİ Parti, bugün bir sınavdan daha geçmektedir. 31 Mart Yerel Seçimleri için 'Aday Listeleri'nin teslimi, bugün saat 17:00 itibarıyla sona ermiştir. Partimizin aylar süren çalışmalar sonunda belirlediği adaylarından oluşan listeler de, bugün itibarıyla İl Seçim Kurulları'na teslim edilmiştir. Ancak, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız sayın Burhanettin Kocamaz'ın adaylık evrakı, İl Yönetimi tarafından, saat 17:00'den sonra Seçim Kurulu'na götürüldüğü gerekçesi ile kabul edilmemiştir. Bu bir ihmal değildir. Bu bir sorumsuzluk da değildir. Bu, İYİ Parti'ye yönelik "dahili" bir operasyondur. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanacağı herkes tarafından kabul edilen, sayın Burhanettin Kocamaz'ın ve dolayısıyla partimizin yoluna örülen bu duvar, Türkiye'de siyasetin getirildiği noktayı tariflemek bakımından ibret vericidir. İl Başkanı görevinden alınmıştır. Ancak, bu tablonun asıl sorumlusu ve nedenlerini araştırıp bulmak, boynumuzun borcudur. Bu hem siyaset ahlakına, hem de refahı için siyaset yaptığımız Aziz Milletimize karşı, ertelenemez görevimizdir.
İYİ Parti, ilk günden beri, engelleri aşa aşa, duvarları yıka yıka yol aldı. Şundan herkes emin olsun ki, bu engeli de yıkıp geçeceğiz. Partimiz üzerinde oyun oynayanları ve maşalarını mutlaka bulup, Aziz Milletimizin huzurunda teşhir edeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de engelleri aşa aşa, duvarları yıka yıka yürümeye devam edeceğiz.

Bir kez daha tekrar etmek isterim ki; Bu ülkenin İYİ ve Cesur insanları olarak, “Daha Yeni Başlıyoruz! Ve içinde yer aldığımız hiçbir öykü, biz bitti demeden bitmez."

aday
Burhanettin Kocamaz

YSK KARAR VERECEK

Listelerin teslimi mesai saati bitiminden yaklaşık 15 dakika sonra gerçekleşirken, YSK görevlilerinin listeyi tutanak tutarak teslim aldığı belirtildi. Kocamaz'ın adaylığının ise YSK'nın alacağı karar doğrultusunda kesinlik kazacanacağı öğrenildi.

KOCAMAZ'DAN AÇIKLAMA

Adaylığı tehlikeye giren Burhanettin Kocamaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan süreci, 'ihanet' olarak değerlendirdi.

'İHANET' VURGUSU

Kocamaz, ilk tweetini, "Sevgili Mersinliler, değerli yol arkadaşlarım; Seçimi açık ara alacağımız bir durumda iken parti içinden vurulduk. Biz vurulduk. Biz ne ihanetler gördük! Ama asla yılmadık. Maalesef Sayın Hamit Tuna'nın 'göreceksiniz Kocamaz İYİ Parti'den de aday olamayacak' değerlendirmesi doğru çıktı" notuyla paylaştı.

'SON SÖZÜMÜZÜ SÖYLEMEDİK'

Daha sonra Twitter'dan ikinci açıklamayı paylaşan Kocamaz, "Şunu herkes bilmelidir ki henüz son sözümüzü söylemiş değiliz. Kim ne derse desin. Biz hala pes etmedik. Herkes rahat olsun ve bizi izlemeye devam etsin. Mutlaka bir yol bulacak ve Mersin’i entrikalar ve ayak oyunlarıyla birilerine teslim etmeyeceğiz" dedi.

kocamaz

PARTİLİLER, KOCAMAZ'A DESTEK İÇİN BELEDİYE'YE GELDİ

Bu arada mevcut Başkan Kocamaz'ın adaylığının riske girmesini sosyal medya ve haber sitelerinden duyan bazı partililer, destek olmak için Büyükşehir Belediye Binası'nın önünde toplandı.

belediye

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı belediye binası çevresinde partililer, Kocamaz lehine sloganlar atarak duruma tepki gösterdi. Kocamaz'ın belediye binasına gelerek açıklama yapması bekleniyor.

(DHA)

İğne atılsa yere düşmüyor! Sabahın ilk ışıklarıyla başlıyorİğne atılsa yere düşmüyor! Sabahın ilk ışıklarıyla başlıyor
Binlerce kişi gözünü ayırmadan izlediBinlerce kişi gözünü ayırmadan izledi
Anahtar Kelimeler:
İYİ parti YSK Mersin Burhanettin Kocamaz adaylık başvurusu yerel seçim 2019

En Çok Okunan Haberler

CHP, İzmir'de çok tartışılan belediye başkan adayını değiştirdi

CHP, İzmir'de çok tartışılan belediye başkan adayını değiştirdi

İdris Naim Şahin, Saadet Partisi'nin adayı oldu

İdris Naim Şahin, Saadet Partisi'nin adayı oldu

Anne-kızın yeni imajı sosyal medyayı salladı

Anne-kızın yeni imajı sosyal medyayı salladı

Akhisarspor'da Üzülmez sesleri

Akhisarspor'da Üzülmez sesleri

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Mansur Yavaş'tan flaş açıklama: 10 puan öndeyim

Mansur Yavaş'tan flaş açıklama: 10 puan öndeyim

Ankara'da kim önde? Canlı yayında anket sonucunu açıkladı

Ankara'da kim önde? Canlı yayında anket sonucunu açıkladı

Diğer Haberler
İdris Naim Şahin, Saadet Partisi'nin adayı oldu

İdris Naim Şahin, Saadet Partisi'nin adayı oldu

Son dakika: Cumhur ittifakı genişledi

Cumhur ittifakı genişledi

Mührünü yarım asır sonra devredecek

Mührünü yarım asır sonra devredecek

DSP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı belli oldu

DSP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı belli oldu

Binali Yıldırım'ın istifasıyla ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan ilk yorum

Binali Yıldırım'ın istifasıyla ilgili İmamoğlu'ndan ilk yorum

CHP'li Özgür Özel: Hiç yüksünmeden İYİ Parti'ye oy vereceğim

CHP'li Özgür Özel: Hiç yüksünmeden İYİ Parti'ye oy vereceğim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.