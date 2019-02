Burhanettin Kocamaz: “Demokrat Parti’den adaylığım yarın akşama kadar belli olur”

“Göze alınabiliyorsa mutlaka bir bedelinin olması gerekir”

Olayın para karşılığında gerçekleştirildiği iddiasını da yanıtlayan Kocamaz, “Böyle bir olay gerçekleştirilebiliyorsa, göze alınabiliyorsa bunun bir bedelinin mutlaka olması gerekir. Bu kadar büyük, kabul edilemeyecek bir hatanın yapılması durup dururken olmaz. Mutlaka bunun arkasında derin ilişkiler olmalı” ifadelerini kullandı.

Eylül ayından bu yana sürekli ‘aday olamayacaksın’ yönünde tehditler aldığını açıklayan Kocamaz, çeşitli tezviratlar ve sosyal medya üzerinden hakaretler yapıldığını söyledi. “Böyle bir olayı bekliyorduk ama bunu göze alabilecek bir kişinin olamayacağını düşünüyorduk. Hiç beklemediğimiz bir yerden vurulduk” diyen Kocamaz, yapılan hakaretlerle ilgili olarak şu ana kadar 110’un üzerinde dava açtığını belirtti.

“Bir başka siyasi partiden aday olma ihtimalimiz çok yüksek”

Aday olmasının önünde yasal bir engel olmadığını söyleyen Kocamaz, seçtikleri formülü şu sözlerle açıkladı:

“Bir başka siyasi partiden aday olma ihtimalimiz çok yüksek. Biz bu şansımızı deneyeceğiz. Mersin’i bu kumpasçıların, bu entrikacıların oyununa getirmeyeceğiz, bu kumpaslara feda etmeyeceğiz. Zaten bu iş artık partiler üstü bir konuma geldi. Her siyasi görüşten, her inançtan, her kökenden insanlar şahsımı arıyorlar, bir yol bulmamız, aday olmamız gerektiğini ifade ediyorlar. Biz de vatandaşlarımızın bu talepleri doğrultusunda bu yolu seçtik ve inşallah 31 Mart’ın galibi de biz olacağız. Çünkü defalarca biz mağdur edilmeye, baskı altına alınmaya çalışıldık, tehditler aldık. Vatandaşımız bunların hepsini biliyor ve vatandaş kendi meselesine, Mersin’e ve Mersin’e hizmet eden Burhanettin Kocamaz’a yeniden sahip çıkacak.”

Kocamaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de çok üzgün olduğunu kendisine ilettiğini, adaylığı için mutlaka bir çıkış yolu olması gerektiğini ve bu kumpası yapanların da mutlaka kanun önünde hesap vermeleri gerektiğini söylediğini aktardı.