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Burhanettin Kocamaz, DP'den de aday olamıyor (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.02.2019 16:59 | Son Güncelleme

MERSİN İl Seçim Kurulu tarafından İYİ Parti'den adaylık başvurusu geç yapıldığı gerekçesiyle kabul edilmeyince Demokrat Parti'nin (DP) adayı olan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın adaylığı, yine kabul edilmedi.

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN İl Seçim Kurulu tarafından İYİ Parti'den adaylık başvurusu geç yapıldığı gerekçesiyle kabul edilmeyince Demokrat Parti'nin (DP) adayı olan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın adaylığı, yine kabul edilmedi. Kocamaz'ın adaylığıyla ilgili son karar, Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) verilecek. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti'nin 31 Mart yerel seçimi için adayı Burhanettin Kocamaz, evrakı İl Seçim Kurulu Başkanlığı'na başvurunun sona erdiği saat 17.00'den 25 dakika sonra verilince aday olamadı. Bunun üzerine yapılan görüşmeler sonucu DP tarafından Pınar İvenç'in Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı çekilirken, Burhanettin Kocamaz aday gösterildi. Bazı kişiler ise Kocamaz'ın adaylığına itiraz etti. Mersin Seçim Kurulu, bu sabah, yapılan 5 ayrı itirazı değerlendirmek üzere toplandı. Toplantı sonucu itiraz haklı bulunarak, Kocamaz'ın aday olamayacağı kararlaştırıldı. Burhanettin Kocamaz'ın adaylığıyla ilgili son karar, YSK'da verilecek. Öte yandan Mersin İl Seçim Kurulu'nun bu kararı üzerine, adliye önünde bekleyen partililer, gelişmelere tepki gösterdi.

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Burhanettin Kocamaz, DP'den de aday olamıyorBurhanettin Kocamaz, DP'den de aday olamıyor

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