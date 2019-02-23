Burhanettin Kocamaz'ın adaylığına 5 itiraz

Mersin İl Seçim Kurulunun dün askıya çıkardığı geçici aday listelerine itiraz süresi bugün saat 17.00’de sona erdi. İtiraz süresi içerisinde Kocamaz'ın adaylığıyla ilgili İl Seçim Kuruluna 5 itiraz dilekçesi verildi.

İl Seçim Kurulu, tüm adaylarla ilgili itirazları 25 Şubat Pazartesi günü değerlendirerek, listeleri Yüksek Seçim Kuruluna teslim edecek.

Öte yandan, Kocamaz'a destek vermek isteyen çok sayıda kişi Mersin Adliyesi önüne gelerek itiraz süresi dolana kadar bekledi.

KOCAMAZ, TEPKİ GÖSTERDİ: DERDİNİZ NE?

Burhanettin Kocamaz ise bu başvurulara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Kocamaz, “Bildiğiniz gibi bir kirli el önümüzü kesmek, halkımızla bağımızı koparmak ve Mersin´e yapacağımız hizmetleri engellemek için oyun üstüne oyun tezgahlıyor. ‘Bağımsız aday ol’ dediniz bağımsız gibi bir partiden Demokrat Parti’den aday olduk. Derdiniz ne? Bizden daha ne istiyorsunuz?” ifadesini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, adaylık başvurusunun geç teslim edildiği gerekçesiyle İYİ Partiden aday olamamıştı.

(İHA / AA)

