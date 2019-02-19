Burhanettin Kocamaz aday olamadı! İYİ Parti'den açıklama

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanacağı herkes tarafından kabul edilen, sayın Burhanettin Kocamaz'ın ve dolayısıyla partimizin yoluna örülen bu duvar, Türkiye'de siyasetin getirildiği noktayı tariflemek bakımından ibret vericidir.

Bu, İYİ Parti'ye yönelik "dahili" bir operasyondur.

Bu bir ihmal değildir. Bu bir sorumsuzluk da değildir.

Ancak, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız sayın Burhanettin Kocamaz'ın adaylık evrakı, İl Yönetimi tarafından, saat 17:00'den sonra Seçim Kurulu'na götürüldüğü gerekçesi ile kabul edilmemiştir.

"Büyük Türk Milleti; Kurulduğu günden bu yana, türlü engeller ve oyunlarla karşılaşan İYİ Parti, bugün bir sınavdan daha geçmektedir.

İYİ Parti'den yapılan açıklama şöyle:

İYİ Parti Genel Merkezi, belediye başkanlığı için aday listeleri tesliminin bugün saat 17.00 itibarıyla sona ermesinin ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz'ın adaylık başvurusunun 'geç kaldığı' gerekçesiyle kabul edilmemesi ile ilgili açıklama yaptı.

İl Başkanı görevinden alınmıştır.

Ancak, bu tablonun asıl sorumlusu ve nedenlerini araştırıp bulmak, boynumuzun borcudur.

Bu hem siyaset ahlakına, hem de refahı için siyaset yaptığımız Aziz Milletimize karşı, ertelenemez görevimizdir.

İYİ Parti, ilk günden beri, engelleri aşa aşa, duvarları yıka yıka yol aldı.

Şundan herkes emin olsun ki, bu engeli de yıkıp geçeceğiz.

Partimiz üzerinde oyun oynayanları ve maşalarını mutlaka bulup, Aziz Milletimizin huzurunda teşhir edeceğiz.

Dün olduğu gibi bugün de engelleri aşa aşa, duvarları yıka yıka yürümeye devam edeceğiz.

Bir kez daha tekrar etmek isterim ki;

Bu ülkenin İYİ ve Cesur insanları olarak, “Daha Yeni Başlıyoruz!

Ve içinde yer aldığımız hiçbir öykü, biz bitti demeden bitmez."

(DHA)

