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Burhanettin Kocamaz: "Maalesef içimizden vurulduk"

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.02.2019 00:03 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhanettin Kocamaz, adaylık başvurusunun Yüksek Seçim Kurulu tarafından kabul edilmemesinden partisini sorumlu tutarak, "Bugün yaşanan hadise şeytanın aklına gelebilecek bir hadise değil.

Burhanettin Kocamaz: "Maalesef içimizden vurulduk"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhanettin Kocamaz, adaylık başvurusunun Yüksek Seçim Kurulu tarafından kabul edilmemesinden partisini sorumlu tutarak, "Bugün yaşanan hadise şeytanın aklına gelebilecek bir hadise değil. Maalesef içimizden vurulduk" dedi.
MHP’den istifa ederek İYİ Parti’ye geçen ve bu partiden Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Burhanettin Kocamaz, partisinin listeyi İl Seçim Kuruluna geç vermesi nedeniyle aday olamadı. Gelişmeler üzerine gece geç saatlerde Mersin Büyükşehir Belediyesine gelen Kocamaz, bina önünde kendisine destek vermek için toplanan kalabalığa hitap etti. Kocamaz, belediye binasının balkonundan yaptığı konuşmada, "Bizim kavga ile dövüşle işimiz yok, biz bu kente gönüller yapmaya geldik" diyerek taraftarlarını sakinleştirmeye çalıştı.
Yapılan bütün anketlerde seçimi şimdiden açık ara aldıklarını görenlerin kumpas üstüne kumpas kurduklarını söyleyen Kocamaz, "Bugün yaşanan hadise şeytanın aklına gelebilecek bir hadise değil. Maalesef içimizden vurulduk. Bugün en önemli görev olan Seçim Kuruluna verilecek dosya ile ilgili yetki üzerinde olan vatandaş, sanki özellikle saat 17.00’den sonra dosyayı oraya götürüyor. Demek ki böyle bir plan varmış. Ama şunu herkes bilsin ki Burhanettin Kocamaz’ın başını eğmeye hiçbir güç yetmeyecek" dedi.
Bugüne kadar çok ihanet gördüğünü ama böylesini hiç aklının ucundan bile geçirmediğini ifade eden Kocamaz, "Bizim mücadelemiz hak için ve halk için. Zaman her şeyin ilacı. Kim bilir bu olayın arkasında hangi derin ilişkiler var. Er ya da geç bu ortaya çıkar. Çünkü gerçeğin bir güzel huyu var, geç de olsa ortaya çıkar. Dolayısıyla sizlerden rica ediyorum sakin olun. Ya bir kapı açacağız, ya bir yol açacağız ve hedefe mutlaka ulaşacağız" diye konuştu.
Ulusal televizyonlarda konuyla ilgili herkesin kendine göre bir yorum yaptığını belirten Kocamaz, "’Burhanettin Kocamaz, özellikle dosyayı verdirtmedi ve çekildi’ anlamında yorumlar var. Ben onlara buradan sesleniyorum; ya Burhanettin Kocamaz’ı tanımıyorlar ya da Mersin halkını tanımıyorlar. Herkes şunu bilsin ki, 5 yıldır bu görevi yapıyoruz buradan birkaç balkon toplantısı daha yaptık. Ve 5 yıldır birileri üstümüze kumpas kurmaya çalışıyor ama şunu bilsinler ki bu ömür bu millete feda" şeklinde konuştu.
Kocamaz, kendisine tezahüratta bulunan taraftarlarına sakin olmaları telkininde bulunarak, "Bize güvenin, sakin olun ama provokasyonlara da gelmeyin. Çünkü birileri davul çaldırmaya da başlamış olabilir ama şunu bilsinler ki, o davulu 1 Nisan’da bu meydanda biz çaldıracağız" ifadelerini kullandı.

Burhanettin Kocamaz:

Burhanettin Kocamaz:

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