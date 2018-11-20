HABER

Burhanettin Kocamaz, MHP'den istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 14:27 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz: (2) - "Ben hep hakkı ve hukuku savundum. Kimseye ayrıcalık tanımadım. Belediyeyi kimseye peşkeş çekmedim. Benden ayrıcalık bekleyenlere fırsat vermedim"

MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Ben hep hakkı ve hukuku savundum. Kimseye ayrıcalık tanımadım. Belediyeyi kimseye peşkeş çekmedim. Benden ayrıcalık bekleyenlere fırsat vermedim." dedi.

Kocamaz, Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda, yeni bir hamle yapıp bununla birlikte yeni bir yola girmek amacıyla basın toplantısını düzenlediğini vurguladı.

Hayatının en zor basın toplantısını yaptığını belirten Kocamaz, 24 Haziran seçimleri öncesi doktorunun kalbindeki rahatsızlık için bir an evvel operasyon yapılması gerektiğini söylediğini, seçim dolayısıyla hasta hasta gece yarılarına kadar koşturduğunu, ancak hiç kimseye yaranamadığı söyledi.

MHP Genel Merkezi ile yaşadıkları süreci anlatan Kocamaz, şöyle devam etti:

"Ben şanla, şerefle tüm camianın gurur duyacağı şekilde, alnımın akıyla tam çeyrek asır tüm kumpas ve engellemelere rağmen hizmet verdim. MHP adına belediyecilikte bir marka oluşturdum. 25 yılda milliyetçi ve üretken belediyeciliğin ne olduğunu tüm dünyaya göstererek sayısız ödüller aldım. Tüm dünya beni takdir etmiş ama ben maalesef Genel Başkan'a ve kendi parti yöneticilerime bir türlü yaranamamışım. Zira ben hep hakkı ve hukuku savundum. Kimseye ayrıcalık tanımadım. Belediyeyi kimseye peşkeş çekmedim. Benden ayrıcalık bekleyenlere fırsat vermedim."

Kocamaz, partisinin kendisine vefa göstermediğini de savunarak, "İnsanın bir gün bile çalıştırdığı işçisine dahi ücretini verip defalarca teşekkür ettiği bir yerde şahsıma çeyrek asırlık hizmetlerim ve davaya 50 yıllık bağlılığım karşılığında bir teşekkür dahi edilmemesini tüm kamuoyunun ve sizlerin takdirine bırakıyorum." dedi.

Malezya dönüşü karşılanmasına ilişkin tartışmalara da değinen Kocamaz, "(Gelen kişi hacdan mı geliyor? Gelen kişi aday mı ki karşılıyorsunuz?) ifadeleriyle beni yürekten yaralayan ve (Karşılayacaksanız gidin Mersin'de karşılayın. Niye Tarsus'ta karşılıyorsunuz?) gibi ifadeler kullanan Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can'a ve MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek'e hakkımı helal etmiyorum. Hakkımı helal etmeyeceğim çok kişi var ancak bu iki isimde o kadar çok emeğim var ki onların adını burada açıkça söylemekten çekinmiyorum." ifadelerini kullandı.

Kocamaz, bugünden sonra şahsına yönelik yapılacak işlem ve hareketin kumpas, iftira olacağını söyledi.

(Bitti)

Bir yudumunda şifa var! İçtikçe bakın ne etkisi yaratıyorBir yudumunda şifa var! İçtikçe bakın ne etkisi yaratıyor
2 ay sonra pilot olacaktı! Merve Altun'un hikayesi yürek burktu2 ay sonra pilot olacaktı! Merve Altun'un hikayesi yürek burktu
Evinin halılarını elektrikli bisikletle taşıdıEvinin halılarını elektrikli bisikletle taşıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mersin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can

En Çok Okunan Haberler

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

Benzin ve motorine indirim!

Benzin ve motorine indirim!

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

AK Parti Antalya adayı belli oldu iddiası!

AK Parti Antalya adayı belli oldu iddiası!

İzmir'de korkunç kaza! Kadın polis ağır yaralandı

İzmir'de korkunç kaza! Kadın polis ağır yaralandı

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

MHP'li Fatih Mehmet Bucak'tan şoke eden sözler: Elleriyle mezar kazmaya başlasınlar

MHP'li Fatih Mehmet Bucak'tan şoke eden sözler: Elleriyle mezar kazmaya başlasınlar

TSK, Afrin'de operasyon başlattı

TSK, Afrin'de operasyon başlattı

İhsan Eliaçık da 'Türkçe ezan' tartışmalarına katıldı!

İhsan Eliaçık da 'Türkçe ezan' tartışmalarına katıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü isimler tarafından tanıtılan 'Teff Tohumlu Çay'ın içinden zehir çıktı!

Ünlü isimler tarafından tanıtılan 'Teff Tohumlu Çay'ın içinden zehir çıktı!

Emine Erdoğan'ı canlandıran Özlem Balcı AK Parti'den adaylığını açıkladı

Emine Erdoğan'ı canlandıran Özlem Balcı AK Parti'den adaylığını açıkladı

2 ay sonra pilot olacaktı! Merve Altun'un hikayesi yürek burktu

2 ay sonra pilot olacaktı! Merve Altun'un hikayesi yürek burktu

Türkiye'deki Suriyeliler bunu yapmazsa tüm haklarını kaybedecek

Türkiye'deki Suriyeliler bunu yapmazsa tüm haklarını kaybedecek

İstanbul'dan iki gemi kaçırmışlar! Yaşananlar akılalmaz

İstanbul'dan iki gemi kaçırmışlar! Yaşananlar akılalmaz

Erzurum'da eski vali yardımcısı Aksoy'a FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası

Erzurum'da eski vali yardımcısı Aksoy'a FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.