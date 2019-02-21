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Burhanettin Kocamaz Önümüzü kestiler, biz de Demokrat Parti'den yeniden karşılarına çıktık (EKİYLE)

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.02.2019 20:35 | Son Güncelleme

Burhanettin Kocamaz'a Demokrat Parti formülü (2)   'DOSYAMIZI ELLERİMİZLE GÖTÜRDÜK TESLİM ETTİK' Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti'nin(DP) adayı olarak Ankara'dan Mersin'e döndü.

Burhanettin Kocamaz'a Demokrat Parti formülü (2)

'DOSYAMIZI ELLERİMİZLE GÖTÜRDÜK TESLİM ETTİK'

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti'nin(DP) adayı olarak Ankara'dan Mersin'e döndü. Kalabalık bir partili grubu tarafından karşılanan Burhanettin Kocamaz, kendisini karşılayanlara üzerinde İYİ Parti Meral Akşener'in fotoğrafının bulunduğu seçim otobüsü üzerinden seslendi. Kocamaz, DP'den adaylık evrakını İl Seçim Kurulu'na giderek kendisinin teslim ettiğini söyledi. Kocamaz şöyle konuştu:

"Önümüzü kestiler, biz de DP'den yeniden karşınıza çıktık. Dolayısıyla ilk günden itibaren bize sahip çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, bugün bize sahip çıkan DP Genel Başkanı Gültekin Uysal beyefendiye ve yaklaşık 40 yıldır tanıdığım ve her zaman birbirimize gönlümüzü açabildiğimiz DP Mersin İl Başkanı Tural Kadızade beyefendiye de huzurlerınızda teşekkür ediyorum. Bu bir demokrasi mücadelesi bu artık sadece Burhanettin Kocamaz'ın mücadelesi değil. Demokrasiye inanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin mücadelesidir. Dolayısıyla Ankara'dan ayağımızın tozuyla geldik. Yeniden herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için doğru il seçim kuruluna gittim ve dosyamızı ellerimizle götürdük teslim ettik."

Akif ÖZDEMİR-Eser PAZARBAŞI/MERSİN,(DHA)

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