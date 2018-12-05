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Burhanettin Kocamaz sert çıktı: Asalak yaşayan müptezeller bize saldırıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.12.2018 10:31 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aday gösterdiği Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, kendisine hakaret edenlere sosyal medyadan sert çıktı.

Burhanettin Kocamaz sert çıktı: Asalak yaşayan müptezeller bize saldırıyor

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aday gösterdiği Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, kendisine hakaret edenlere sosyal medyadan sert çıktı. Kocamaz, "Ömrü boyunca asalak yaşayan, üretemeyen bazı müptezeller sahibinin sesi sıfatıyla bize saldırıyor" dedi.
MHP'den istifa etmesinin ardından, İYİ Parti saflarına katılan ve dün İYİ Parti Lideri Meral Akşener tarafından Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ilan edilen Burhanettin Kocamaz, küfür ve hakaretlere maruz kaldığını belirterek, sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaptı. Kocamaz açıklamasında, 'devam' kararı almasında vatandaş taleplerinin etkili olduğunu belirterek, "Değerli hemşehrilerim; sizler istediniz, biz de talebinize uyduk ve 'Yola devam' dedik. 'Size ne istiyorsunuz, fikriniz nedir?' diye sorma nezaketini bile göstermeyenler bugün sizin talebinize karşılık veren şahsıma karşı hakaret ve küfür yarışına girdiler. Ben bu tip seviyesizleri Allah'a havale ediyorum" dedi.
'YAZIKLAR OLSUN'
Kendisini Türk olarak kabul eden ve Türk Milleti'nin değerlerine sahip çıkan herkesin Türk milliyetçisi olduğunu vurgulayan Kocamaz, açıkamasında şunları kaydetti:
"Birileri Türk milliyetçiliğini ve onun ritüellerini sadece kendisinin tapulu malı, patentli ürünü zannediyor! Kimse kusura bakmasın! Türk milliyetçiliği kimsenin tekelinde değildir! Kendisini Türk olarak kabul eden, Türk Milleti'nin değerlerine sahip çıkan herkes Türk milliyetçisidir! Türk milliyetçisi olmak vatanını, milletini, devletini, bayrağını ve dilini herkesten daha fazla sevmek, örf, adet ve geleneklerini sahiplenmek demektir! Bu gelenekler içerisinde vatana ihanet etmediği sürece insanı aşağılamak, hakaret etmek yoktur. Saygı, sevgi ve gönül kazanmak vardır. Aziz Atatürk; 'Vatanını en çok seven ona en çok hizmet edendir' diyor. Yine Sevgili Peygamberimiz; 'İnsanların en hayırlısı insanlara ve insanlığa en fazla hizmet edendir' diye buyuruyor. Ama ömrü boyunca asalak yaşayan, üretemeyen bazı müptezeller sahibinin sesi sıfatıyla bize saldırıyor. Yazıklar olsun."

FOTOĞRAFLI

Burhanettin Kocamaz sert çıktı: Asalak yaşayan müptezeller bize saldırıyor

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