HABER

Burhanettin Kocamaz'a Demokrat Parti formülü

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.02.2019 11:34 | Son Güncelleme

İYİ Parti'den adaylık müracaatı geciktiği için aday olamayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın Demokrat Parti adayı olması için hukuki sürecin devam ettiği bildirildi.

Burhanettin Kocamaz'a Demokrat Parti formülü

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - İYİ Parti'den adaylık müracaatı geciktiği için aday olamayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın Demokrat Parti adayı olması için hukuki sürecin devam ettiği bildirildi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti adayı Burhanettin Kocamaz'ın evrakının, İl Seçim Kurulu Başkanlığı'na başvurunun sona erdiği saat olan 17.00'den 25 dakika sonra verilmesiyle Kocamaz'ın adaylığı tehlikeye girdi. Kocamaz'ın adaylığıyla ilgili çeşitli formüller üzerinde çalışma yapılırken, Başkan Kocamaz, dün akşam Demokrat Parti Genel Başkan Gültekin Uysal ile adaylık konusunda bir değerlendirme yaptı. Kocamaz'ın adaylığı konusunda tarafların anlaşmaya vardığı bildirildi.
Bu gelişme üzerine Burhanettin Kocamaz'ın Demokrat Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olması için yasal süreç başlatıldı. Kocamaz'ın, adaylık başvurusunun gerçekleşmesinden sonra açıklama yapacağı bildirildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNER'Aldatılan kadın konumuna düşürüldüm''Aldatılan kadın konumuna düşürüldüm'
Mesut Üner: Çatalca'ya 80 milyon borç bırakıldıMesut Üner: Çatalca'ya 80 milyon borç bırakıldı
AK Parti Başkan Adayı Taşyürek: Kartal’ı beraber yöneteceğizAK Parti Başkan Adayı Taşyürek: Kartal’ı beraber yöneteceğiz

En Çok Okunan Haberler

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

Ünlü tarihçi hayatını kaybetti

Ünlü tarihçi hayatını kaybetti

Türkiye'den çok sert tepki: Kabul edilemez

Türkiye'den çok sert tepki: Kabul edilemez

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Resmen kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Resmen kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi en çok yaralayan, CHP'nin Rumların ağzıyla konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

CHP'de İzmir İl Başkanlığı önünde protesto

CHP'de İzmir İl Başkanlığı önünde protesto

Erdoğan: Bizim gibi ülkeler için nüfus güçtür

Erdoğan: Bizim gibi ülkeler için nüfus güçtür

CHP Buca İlçe Başkanlığında büyük gerginlik!

CHP Buca İlçe Başkanlığında büyük gerginlik!

CHP'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

CHP'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.