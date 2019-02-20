Burhanettin Kocamaz'ın adaylığı için ikinci formül gündemde

Mustafa ERCAN- Akif ÖZDEMİR- Eser PAZARBAŞI/MERSİN, (DHA)- MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti adayı Burhanettin Kocamaz'ın evrakının, İl Seçim Kurulu Başkanlığına başvurunun sona erdiği saat 17.00'den 26 dakika sonra sunulmasıyla ortaya çıkan adaylık krizini aşmak için İYİ Parti çözüm yolları arıyor. Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yapılan itirazın olumsuz sonuçlanması halinde, CHP, SP veya DSP'den birinin kentteki adayını kesin aday listelerinin ilan edileceği 3 Mart'a kadar çekip, yerine Burhanettin Kocamaz'ın seçimlere girme ihtimalinin değerlendirildiği öğrenildi. Bu kapsamda, İYİ Parti'nin SP ve DSP ile görüşme yaptığı ileri sürüldü. Diğer taraftan, ortaya çıkan durum nedeniyle görevden alınan İYİ Parti Mersin İl Başkanı Servet Koca'nın ise başvuru saatinde Kocamaz ile seçim çalışması yaptığı ileri sürüldü. Bugün konuyla ilgili Ankara'da konuşan Kocamaz, "Genel Merkezimiz evrakların teslimiyle ilgili bir arkadaşı görevlendirmiş. Artık nedenini tam bilemiyoruz; ama daha önce Cumhur İttifakı adayının 1,5 ay önce söylediği bir söz vardı. 'Göreceksiniz Burhanettin Kocamaz İYİ Parti'den de aday olamayacak' gibi. Herhalde onun içini doldurmaya çalıştılar" dedi. Bu arada, Kocamaz'ın konuyla ilgili hakkında iddialarda bulunduğu Cumhur İttifakı'nın Mersin adayı MHP'li Hamit Tuna'nın konuyla ilgili açıklama yapacağı kaydedildi.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için aday listelerinin ilçe ve il seçim kurullarına teslimi dün saat 17.00'de sona erdi. Mersin'de ise İYİ Parti, mevcut Başkan ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhanettin Kocamaz'ın evrakının İl Seçim Kurulu Başkanlığına geç teslim edilmesi nedeniyle krizle karşı karşıya kaldı. Kocamaz'ın adaylığı; evrakı ve il yönetiminin listesi İl Seçim Kuruluna saat 17.26'da teslim edildiği için tehlikeye girdi. Mersin İl Seçim Kurulu görevlileri, Burhanettin Kocamaz'ın evrakını ve il yönetiminin listesini tutanak tutarak kabul etti. Gecikme nedeniyle Kocamaz'ın aday olamama ihtimali, İYİ Parti'de deprem etkisi yarattı İYİ Parti Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, yaşanan gecikmeden sorumlu tutulan Mersin İl Başkanı Servet Koca'nın görevden alındığı bildirildi. Olayı sosyal medya ve haber sitelerinden duyan bazı partililer, Kocamaz'a destek için akşam saatlerinden itibaren Mersin Büyükşehir Belediye binası önünde toplandı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı belediye binası çevresinde partililer, Kocamaz lehine sloganlar atarak duruma tepki gösterdi.

'PARTİ İÇİNDEN VURULDUK' Bu arada Burhanettin Kocamaz, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan süreci, 'ihanet' olarak değerlendirdi. Kocamaz, açıklamasında, "Sevgili Mersinliler, değerli yol arkadaşlarım; Seçimi açık ara alacağımız bir durumda iken parti içinden vurulduk. Biz vurulduk. Biz ne ihanetler gördük. Ama asla yılmadık. Maalesef Sayın Hamit Tuna'nın 'Göreceksiniz Kocamaz İYİ Parti'den de aday olamayacak' değerlendirmesi doğru çıktı. Şunu herkes bilmelidir ki henüz son sözümüzü söylemiş değiliz. Kim ne derse desin. Biz hâlâ pes etmedik. Herkes rahat olsun ve bizi izlemeye devam etsin. Mutlaka bir yol bulacak ve Mersin'i entrikalar ve ayak oyunlarıyla birilerine teslim etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. KOCAMAZ: DEMEK Kİ BÖYLE BİR PLAN VARMIŞ Kocamaz, yaşanan gelişmelerin ardından dün gece saatlerinde belediye binasına gelip, kendisini bekleyen partililere seslendi. Kendilerine kumpas kurulduğunu ileri süren Kocamaz, şöyle dedi: "Yapılan bütün anketlerde görüldüğü gibi seçimi şimdiden açık ara aldığımızı görenler, kumpas üstüne kumpas kurmaya çalışıyor. Bugün yaşanan hadise şeytanın aklına gelebilecek bir hadise değil. Maalesef içimizden vurulduk. Bugün, en önemli görev olan Seçim Kuruluna verilecek dosya ile ilgili yetki üzerinde olan vatandaş, sanki özellikle saat 5'ten (17.00) sonra dosyayı oraya götürüyor. Bundan yaklaşık 1- 1,5 ay önce Sayın Hamit Tuna bir açıklama yapmıştı. Bir salonda yaptığı konuşmada, 'Sakin olun, göreceksiniz Burhanettin Kocamaz İYİ Parti'den bile aday olamayacak' demişti. Demek ki böyle bir plan varmış ama şunu herkes bilsin ki Burhanettin Kocamaz'ın başını eğmeye hiçbir güç yetmeyecek. Bizim mücadelemiz Hak için ve halk için mücadeledir. Kim bilir bu olayın arkasında hangi derin ilişkiler var? Er ya da geç bu ortaya çıkar. Çünkü gerçeğin bir güzel huyu var, geç de olsa ortaya çıkar."

'SAKİN OLUN' Belediye binası önünde toplanan kalabalığa sakin olmaları çağrısında bulunan Kocamaz, "Ya bir kapı açacağız ya bir yol açacağız ve hedef mutlaka ulaşacağız. Televizyonlarda her aklı evvel kendine göre bir yorum yapıyor. 'Burhanettin Kocamaz özellikle dosyayı verdirmedi ve çekildi' anlamında. Ben o aklı evvellere sesleniyorum. Ya Burhanettin Kocamaz'ı tanımıyorlar ya da Mersin halkını tanımıyorlar. 5 yıldır birileri üstümüze kumpas kurmaya çalışıyor. Şunu bilsinler ki, bu ömür bu millete feda" diye konuştu. 'İL BAŞKANI, KOCAMAZ İLE SEÇİM ÇALIMASI YAPIYORDU' İDDİASI Adaylık krizi nedeniyle görevden alınan Mersin İYİ Parti İl Başkanı Servet Koca ise iddialara herhangi bir cevap vermedi. İYİ Parti kaynakları ise Koca'nın dün adaylık başvurusu yapıldığı saatlerde Başkan Kocamaz ile birlikte seçim çalışması yürüttüğünü, adaylıkla ilgili hazırlanan dosyayı İl Seçim Kuruluna vermesi için öğle saatlerinde seçim işlerinden sorumlu görevliye teslim ettiğini ileri sürdü. Bu görevlilerin kim olduğunun ise sır gibi saklandığı iddia edildi.

SON SÖZ YSK'NIN Mersin İl Seçim Kurulu yetkilileri, dün Burhanettin Kocamaz'ın adaylık ve il yönetiminin listesini tutanak tutarak kabul ettikten sonra durumu YSK'ya bildirdi. Kocamaz'ın adaylığı ile ilgili son sözü YSK söyleyecek. İKİNCİ FORMÜL BAŞKA PARTİ Bu arada, İYİ Parti'nin Burhanettin Kocamaz'ın aday gösterilmesi konusunda ikinci formül üzerinde de durduğu öğrenildi. YSK'ya yapılan itirazın olumsuz sonuçlanması halinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Saadet Partisi (SP) veya Demokratik Sol Parti'den (DSP) birinin, kentteki adayını kesin aday listelerinin ilan edileceği 3 Mart'a kadar çekip, yerine Burhanettin Kocamaz'ın seçimlere girme ihtimalinin değerlendirildiği öğrenildi. Kocamaz'ın İYİ Parti'den aday olmasının mümkün olmadığı, sadece diğer partilerden birinin Büyükşehir Belediye Başkan adayını geri çekmesi halinde, Kocamaz'ı çekilen adayın yerine seçime girebileceği ifade edildi. Millet İttifakı'nın ortakları CHP ile İYİ Parti'nin ayrı adaylarla seçime girdiği Mersin'de, CHP Vahap Seçer'i, SP Erdal Alkan'ı, DSP ise Emrah Küçükkapdan'ı Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterdi. CHP'nin Büyükşehir adayı Vahap Seçer'i geri çekip, Kocamaz'ı aday gösterme ihtimalinin kentte tartışıldığı öğrenildi. Ayrıca İYİ Parti'nin SP ve DSP ile bu konuda görüşme yaptığı ileri sürüldü.