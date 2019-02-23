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Burhanettin Kocamaz'ın adaylığına itiraz edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.02.2019 16:48 | Son Güncelleme

MERSİN İl Seçim Kurulu tarafından yayımlanan siyasi parti geçici aday listesi ilan tutanağında Demokrat Parti (DP) adayı olarak gösterilen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın adaylığına itiraz edildi.

Mustafa ERCAN/ MERSİN, (DHA)- MERSİN İl Seçim Kurulu tarafından yayımlanan siyasi parti geçici aday listesi ilan tutanağında Demokrat Parti (DP) adayı olarak gösterilen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın adaylığına itiraz edildi. Müracaatını yasal sürede yapamadığı için İYİ Parti’den aday olamayan daha sonra Demokrat Parti'den (DP) aday gösterilen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın adaylığına 4 ayrı itiraz başvurusu yapıldı. 4 kişi tarafından Mersin İl Seçim Kurulu’na verilen itiraz dilekçelerinde Siyasi Partiler Kanunu'nun 37'nci ve 40'ıncı maddeleri uyarınca Kocamaz’ın DP’den aday olamayacağı öne sürülerek, YSK’nın bu konuda daha önce verdiği ve emsal teşkil edecek kararlar yer aldı. KOCAMAZ, TEPKİ GÖSTERDİ Burhanettin Kocamaz ise bu başvurulara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Kocamaz, “Bildiğiniz gibi bir kirli el önümüzü kesmek, halkımızla bağımızı koparmak ve Mersin’e yapacağımız hizmetleri engellemek için oyun üstüne oyun tezgahlıyor. 'Bağımsız aday ol' dediniz bağımsız gibi bir partiden Demokrat Parti'den aday olduk. Derdiniz ne? Bizden daha ne istiyorsunuz?” ifadesini kullandı

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