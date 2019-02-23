HABER

Burhanettin Kocamaz'ın adaylığına itiraz edildi (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.02.2019 18:15 | Son Güncelleme

İTİRAZ SAYISI 5'E ÇIKTI Mersin İl Seçim Kurulu tarafından yayımlanan siyasi parti geçici aday listesi ilan tutanağında Demokrat Parti (DP) adayı olarak gösterilen Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın adaylığına itiraz sayısı 5'e çıktı.

Burhanettin Kocamaz'ın adaylığına itiraz edildi (3)

İTİRAZ SAYISI 5'E ÇIKTI
Mersin İl Seçim Kurulu tarafından yayımlanan siyasi parti geçici aday listesi ilan tutanağında Demokrat Parti (DP) adayı olarak gösterilen Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın adaylığına itiraz sayısı 5'e çıktı. İtiraz süresinin dolması nedeni ile İl Seçim Kurulu, yapılan itiraz başvurularını aldı. Seçim Kurulu, pazartesi günü toplanarak geçici listesi hakkındaki sonucu Yüksek Seçim Kurulu'na bildirecek.
Bu arada, itiraz nedeni ile polis Mersin Adliyesi önünde yoğun güvenlik önlemi aldı. Seçim Kurulunun çalışmasının bitmesinin ardından Kocamaz'ın destekçileri dağıldı.

FOTOĞRAFLI

Burhanettin Kocamaz'ın adaylığına itiraz edildi (3)Burhanettin Kocamaz'ın adaylığına itiraz edildi (3)Burhanettin Kocamaz'ın adaylığına itiraz edildi (3)Burhanettin Kocamaz'ın adaylığına itiraz edildi (3)

PARTNER5 milyon lirayı ödemezse 9 bin gün hapis yatacak5 milyon lirayı ödemezse 9 bin gün hapis yatacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye'ye rahat vermeyene rahat yüzü göstermeyizCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye'ye rahat vermeyene rahat yüzü göstermeyiz
Bakan Selçuk: Türkiye'yi hak ettiği yerlere el birliğiyle taşıyacağız (2)Bakan Selçuk: Türkiye'yi hak ettiği yerlere el birliğiyle taşıyacağız (2)

En Çok Okunan Haberler

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Bakan Soylu: Elimde öyle istihbaratlar var ki, kanınız donar

Bakan Soylu: Elimde öyle istihbaratlar var ki, kanınız donar

Sevgilisiyle aynı yatakta poz verdi

Sevgilisiyle aynı yatakta poz verdi

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Erdoğan: İlk defa bir Kadın Müzesi'ni inşa edeceğiz

Erdoğan: İlk defa bir Kadın Müzesi'ni inşa edeceğiz

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi

İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Diğer Haberler
Gelen telefonu görünce Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına ara verdi

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama: Bu Türkiye gerçeğidir

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu fotoğrafını göstermişti, o vatandaş tepki gösterdi! 'İntiharı bile düşündüm...'

Kılıçdaroğlu fotoğrafını göstermişti! 'İntiharı bile düşündüm'

Yeni Meclis Başkanı kim olacak? AK Parti'nin adayı Mustafa Şentop

AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Deniz Baykal'la ilgili son dakika gelişmesi! Meclis'te yemin etti

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.