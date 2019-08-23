Burhaniye CHP'den fotoğraf olayıyla ilgili açıklama

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, CHP ilçe başkanlığı binasına parti çalışanı tarafından Balıkesir Milletvekili CHP'li Fikret Şahin'in fotoğrafı asılıp bir süre sonra kaldırıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP ilçe Başkanı Ergün İnce "Milletvekilliği sona ermiş tüm vekillerimizin resmini asıyoruz. Bu prosedür geçerli olduğu için sehven oraya Fikret Bey’in yanlışlıkla arkadaşımız tarafından resmi asılmış. Resimle ilgili kasıtlı olarak bir şey yok." dedi.

ŞAHİN: HABER DEĞERİ YOK

Balıkesir'in Edremit, Burhaniye ve Gömeç ilçe belediyelerini bugün ziyaret eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na eşlik eden Balıkesir'in CHP'li Milletvekili Fikret Şahin, fotoğraf olayıyla ilgili kendisine yöneltilen soruya, "bunun haber değeri yok" diye cevap verdi.

'RESİM ŞU ANDA ORADA ASILI DEĞİL'

Konuyla ilgili bilgi veren Burhaniye CHP İlçe Başkanı Ergün İnce ise CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in parti binasına resminin bir partili tarafından sehven asıldığını belirterek, şunları söyledi: