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Burhaniye CHP'den fotoğraf olayıyla ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 23:34 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, CHP ilçe başkanlığı binasına parti çalışanı tarafından Balıkesir Milletvekili CHP'li Fikret Şahin'in fotoğrafı asılıp bir süre sonra kaldırıldı.

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, CHP ilçe başkanlığı binasına parti çalışanı tarafından Balıkesir Milletvekili CHP'li Fikret Şahin'in fotoğrafı asılıp bir süre sonra kaldırıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP ilçe Başkanı Ergün İnce "Milletvekilliği sona ermiş tüm vekillerimizin resmini asıyoruz. Bu prosedür geçerli olduğu için sehven oraya Fikret Bey’in yanlışlıkla arkadaşımız tarafından resmi asılmış. Resimle ilgili kasıtlı olarak bir şey yok." dedi.

ŞAHİN: HABER DEĞERİ YOK

Balıkesir'in Edremit, Burhaniye ve Gömeç ilçe belediyelerini bugün ziyaret eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na eşlik eden Balıkesir'in CHP'li Milletvekili Fikret Şahin, fotoğraf olayıyla ilgili kendisine yöneltilen soruya, "bunun haber değeri yok" diye cevap verdi.

'RESİM ŞU ANDA ORADA ASILI DEĞİL'

Konuyla ilgili bilgi veren Burhaniye CHP İlçe Başkanı Ergün İnce ise CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in parti binasına resminin bir partili tarafından sehven asıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Burhaniye’nin geleneğinde milletvekilliği yapmış, milletvekilliği sona ermiş tüm vekillerimizin resmini asıyoruz. Ama bu süre Burhaniye’de yaşayan, Burhaniye nüfusuna kayıtlı olan, Burhaniye'den vekil seçilenlerle ilgiliydi. Orada da bundan önce vekillik yaparak, vekilliği bittikten sonra asıyoruz. Vekilliği devam ederken böyle bir anlayış yok. Aynı şey Burhaniye’de Belediye Başkanlığı yapan partili belediye başkanlarımızın da görev süresinden sonra asıyoruz. İlçe başkanlarımızda da aynı prosedür geçerli. Bu prosedür geçerli olduğu için sehven oraya Fikret Bey’in yanlışlıkla arkadaşımız tarafından resmi asılmış. Bu sürecin böyle olmadığını bildiğimiz için geçmişten beri, Fikret Bey’in resmi şu anda orada asılı değil. Bu süreç Fikret Bey’e karşı yapılan bir şey değil. Fikret Bey ve diğer bütün vekillerimiz geçmişte de Önder Kırlı, Ergün Aydoğan hepsi Balıkesir milletvekilleri. Ama gelenek bizde, ilçe merkezinde 1992’den sonra parti kurulduktan sonra görev süresi biten vekillerimizin resimleri, görev süresi biten belediye başkanlarımızı, görev süresi biten ilçe başkanlarımızın resimleri asılıyor. Süreç böyle işledi. Yoksa resimle ilgili kasıtlı olarak bir şey yok. Asmak için karara da gerek yok. Çünkü bu kültür ve gelenek olarak yerleşmiş."

'HERHANGİ BİR İHRAÇ SÖZ KONUSU DEĞİL'

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin’in resminin şoförü tarafından asıldığı iddialarına da açıklık getiren iİçe Başkanı İnce, "Onunla ilgili bana bir bilgi gelmedi. Mutlaka biri tarafından resim getirilmiştir. Bu Fikret Bey’in kendisi midir, bir yakını mıdır, yada ilgili bir danışmanı, yetkilisi midir, onunla ilgili bir bilgim yok. Bu gelenek olarak yanlış. Fikret Bey’in bu resmin asılması konusunda bana bir talebi olmadı. Sonrasında da bu konuyla ilgili hiç bir şey geçmedi. Resmi asan arkadaş görevine devam ediyor. Herhangi bir ihraç söz konusu değil" diye konuştu.

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