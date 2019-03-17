Burhaniye ilçesinde, Hakan A.nın kullandığı 09 LG 124 plakalı otomobil aşırı hız yüzünden kontrolden çıkarak bir evin bahçesine uçarken, araçta sıkışan sürücü ve arkadaşı araçtan güçlükle çıkarıldı. Kaza saat 23.30 sırasında Ören yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ören Mahallesinden ilçe merkezine gelmekte olan Hakan A.yönetimindeki otomobil aşırı hız yüzünden Beyaz Durak yanında kontrolden çıkarken, önce çöp bidonuna çarptıktan sonra bir evin bahçesine düştü. Sürücü Hakan A. ve arkadaşı Ahmet Berkan Y.otomobilde sıkıştı. Kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yaklaşık 40 dakikalık bir uğraşın ardından yaralıları araçtan çıkardı. Yaralılar ambulansla Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılırken, burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan araç sürücüsü Hakan A.Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Burhaniye de bir evin bahçesine uçan otomobilde iki genç sıkıştı

Burhaniye de bir evin bahçesine uçan otomobilde iki genç sıkıştı

Burhaniye de bir evin bahçesine uçan otomobilde iki genç sıkıştı

Burhaniye de bir evin bahçesine uçan otomobilde iki genç sıkıştı

Burhaniye de bir evin bahçesine uçan otomobilde iki genç sıkıştı

Burhaniye de bir evin bahçesine uçan otomobilde iki genç sıkıştı

Burhaniye de bir evin bahçesine uçan otomobilde iki genç sıkıştı