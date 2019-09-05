HABER

Burhaniye’ de çalılık yangını büyük korkuya neden oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 22:27 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde çıkan ot yangını çalılıkları tutuşturunca büyük korku yaşandı.Öğretmenler Mahallesi’nde meydana gelen ot yangını çalılıkları tutuşturdu.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde çıkan ot yangını çalılıkları tutuşturunca büyük korku yaşandı.

Öğretmenler Mahallesi’nde meydana gelen ot yangını çalılıkları tutuşturdu. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın mahalle sakinlerini korkuttu. Yangına, Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri 4 araçla müdahale ederken, yangın mahalleyi duman altında bıraktı. Arif Özlü adlı vatandaş yangın mahallinde kalan arı kovanlarını kurtarmanın derdine düşerken, Nedim Taşdemir de elindeki hortumla evinin etrafındaki kuru otları ıslattı. İş makinelerinin de görev aldığı yangın 2 saatlik bir çalışmanın ardından söndürülürken, vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Elinde hortumla koşuşturan Nedim Taşdemir, “Yangın çok dağıldı. Yangın evime sıçramasın diye kuru otları ıslatıyorum. İnşallah, söner de bizde rahat bir nefes alırız” dedi.

PARTNER Onu gören doktor olduğuna inanmıyor! Onu gören doktor olduğuna inanmıyor!
Çanakkale'de zincirleme kaza: 2 yaralıÇanakkale'de zincirleme kaza: 2 yaralı
Tartıştığı otobüs şoförünü baltayla tehdit etti (2)Tartıştığı otobüs şoförünü baltayla tehdit etti (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Peş peşe gelen seçim çağrıları sonrası Feyzioğlu'ndan açıklama

Peş peşe gelen seçim çağrıları sonrası Feyzioğlu'ndan açıklama

İstanbul ve Ankara için dikkat çeken ‘kayyum’ yorumu!

İstanbul ve Ankara için dikkat çeken ‘kayyum’ yorumu!

Mesai saatleriyle ilgili önemli düzenleme

Mesai saatleriyle ilgili önemli düzenleme

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Kanlı pusu böyle görüntülendi! Her şeyi itiraf etti

Kanlı pusu böyle görüntülendi! Her şeyi itiraf etti

Büyük panik! 7,5 saattir yanıyor

Büyük panik! 7,5 saattir yanıyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Restoranın oyun parkında korkunç ölüm! Helikopterde elektrik çarptı...

5 yaşındaki kız çocuğunun korkunç ölümü...

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Türkiye'nin kanını donduran cinayette gelişme: Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.