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  4. Burhaniye'de 'Mehterli, develi' sünnet düğünü

Burhaniye'de 'Mehterli, develi' sünnet düğünü

İLGİNÇ HABERLER  | 22.08.2020 14:46 | Son Güncelleme

Balıkesir’de develi mehter marşlı sünnet şöleni ilgi odağı oldu.

Burhaniye’de Belediye Fen İşleri Müdürlüğü çalışanlarından Mehmet Ali Duran ve İtfaiye çalışanı Şenay Duran, oğulları Eymen ve Egemen için sünnet düğünü yaptı.

Bahçelievler Camisi önünden deveye bindirilen ortaokul birinci sınıf öğrencisi Eymen Duran ile 4 yaşındaki kardeşi Egemen Duran, Balıkesir Mehter takımı eşliğinde Bahçelievler mahallesindeki evlerinin önüne götürüldü. Bahçelievler Cami İmamı Ali Ercan’n duaları eşliğinde sokaklarda gezen Eymen ve Egemen büyük mutluluk yaşadı. Mehmet Ali Duran ve eşi Şenay Duran, davetlilere teşekkür etti. Deve sevgisinin dededen geldiğini anlatan Mehmet Ali Duran, “Yöremizde sünnet çocukları arabayla atla ya da deve ile gezdiriliyor. Ben de deveyi tercih ettim. Balıkesir’den de mehter getirdim. Mehterli ve develi düğün de ilgi gördü. Düğünümüze katılanlara teşekkür ediyorum” dedi.

(İHA)

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