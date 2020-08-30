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Burhaniye’de termometreler 40 dereceyi gösterdi, sahiller doldu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2020 14:25 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde hava sıcaklığı, 40 dereceye kadar çıktı. Kentte yaşayanlar, 3 gündür öğle saatlerinde dışarı çıkmamayı tercih ettiklerini belirtirken, plajların da saat 15.00'ten sonra kalabalıklaşmaya başladığı gözlendi.

Burhaniye’de termometreler 40 dereceyi gösterdi, sahiller doldu

Burhaniye'de, son günlerde artan sıcaklıklarla termometreler, 40 dereceyi gösterdi. Aşırı sıcaktan bunalanlar, özellikle öğle saatlerini kapalı mekanlarda geçirdi. Plajların da saat 15.00’ten sonra yoğunlaştığı görüldü. Yazın son günlerinde mevsim normalleri üzerinde sıcaklık yaşandığını söyleyen Hasan Özavcı, “Havalar çok sıcak. Şu anda termometreler 40 dereceyi gösteriyor. Biz de çeşme başında serinlemeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Burhaniye’ye bağlı turistik Ören’de esnaflık yapan Kemal Şanlı da “Bunaltıcı bir sıcak var ancak biz burada şanslıyız. Kazdağları’ndan esen rüzgar ve buradaki ağaçlar bizi rahatlatıyor” dedi.

VALİLİKTEN 'SICAKLIK' UYARISI

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada ise 28 Ağustos- 4 Eylül'de aşırı sıcaklık nedeniyle vatandaşın dikkatli olması istenerek, “Hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca etkili olması beklenen sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ve 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” denildi.

DHA

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