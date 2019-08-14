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Burhaniye'de yüzlerce meyve ağacı kül oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 08:04 | Son Güncelleme

Balıkesir Burhaniye'de gece yarısı meydana gelen ot yangını, yüzlerce mandalina ve badem ağacını kül etti. Çevredeki evleri de tehdit eden yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gece yarısı, mandalina bahçesinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Yangın kısa sürede yayılırken yüzlerce mandalina ve badem ağacı kül oldu. Yangına 4 itfaiye aracı ile 1 adet orman yangın söndürme aracı müdahale etti.

YANGIN KORKUYA NEDEN OLDU

Turistik Ören mahallesini duman altında bırakan yangın yörede korkuya neden olurken, ekiplerin başarılı çalışması ile 2 saatte söndürüldü. Yangın sırasında polis de çevrede önlem aldı. Mandalina bahçesi sahibi Eren Okay, itfaiye ekibine teşekkür ederken, zamanında müdahalenin, yangının daha fazla büyümesini önlediğini söyledi.

ÇIKIŞ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. 17 dekarlık mandalina bahçesi kül oldu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Burhaniye yangın

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