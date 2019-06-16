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Burhaniye'de 10 Kıbrıs gazisine madalyaları verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 14:59 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde 10 Kıbrıs gazisine madalyaları verildi.

Burhaniye'de 10 Kıbrıs gazisine madalyaları verildi

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde 10 Kıbrıs gazisine madalyaları verildi.
Burhaniye'de, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda, 10 Kıbrıs gazisine törenle madalyaları verildi. Kaymakamlık toplantı salonundaki törene katılan Balıkesir Vali Vekili Şükrü Kara, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Balıkesir Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Çakır ve daire müdürleri Kıbrıs gazilerine madalyalarını takdim etti.
Madalyasını alan Abdullah Uğur (74), “Ülkemizin bekası ve yavru vatanın bekası için her zaman üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Her zaman da hazır olacağız. Bundan sonraki neslinde gene buna hazır olacağını düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar kalacağını söylemek isterim” dedi.
Emekli Astsubay Doğan Eser (85) de, “Bugün madalyalarımızı aldık. Biz oraya madalya için gitmedik. Kıbrıs’ı kazanmak bizim için onur meselesiydi. Devlet büyüklerimizden Kıbrıs’ı tanıtmak için çok daha fazla gayret bekliyoruz” diye konuştu.
Balıkesir Vali Vekili Şükrü Kara ise, "Kıbrıs Barış Harekatı gazilerimizin madalyalarını gecikmeli de olsa vermenin kıvancını yaşıyoruz. Bu vesileyle, Burhaniye ilçemizde bize gösterilen ilgi ve gazilerimizin buradaki madalyalarını takdim etmek, bizim için bir onur, şeref meselesi oldu. Bu vatan için verdikleri mücadele için de kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Aileleriyle bundan sonraki hayatlarında sağlıklı ömürler diliyoruz” dedi.

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Burhaniye'de 10 Kıbrıs gazisine madalyaları verildiBurhaniye'de 10 Kıbrıs gazisine madalyaları verildiBurhaniye'de 10 Kıbrıs gazisine madalyaları verildi

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