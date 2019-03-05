HABER

Burhaniye’de 24 gece bekçisi göreve başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 12:51 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, 24 gece bekçisi göreve başladı.Burhaniye’de görevlerine yeni başlayan bekçilerle İlçe Emniyet Müdürlüğünde kısa bir toplantı yapan Kaymakam Hüseyin Öner, bekçilerin görevlerinin önemli ve ulvî olduğunu anlattı.

Burhaniye’de 24 gece bekçisi göreve başladı

Burhaniye ilçesinde, 24 gece bekçisi göreve başladı.
Burhaniye’de görevlerine yeni başlayan bekçilerle İlçe Emniyet Müdürlüğünde kısa bir toplantı yapan Kaymakam Hüseyin Öner, bekçilerin görevlerinin önemli ve ulvî olduğunu anlattı. Emniyet Müdürlüğündeki toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Orhan ve Jandarma Komutanı Üsteğmen Alim Burak Çelik de katıldı. Bekçilere seslenen Öner, halkın ve vatandaşların onlardan beklentilerinin büyük olduğunu anlattı. Genç bekçilere başarı dileğinde bulunan Öner, “Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından belirlenen cadde ve sokaklarda gece saatlerinde görev yapacak bekçiler, vatandaşların can ve mal güvenliğini tesis edecek. Kısa bir süre önce Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini başarıyla tamamlayarak Burhaniye’de göreve başlayan bekçiler görevlendirildikleri mahalle ve mıntıkaları tanımaya yönelik bir haftalık gündüzlü görev döneminin ardından cadde ve sokaklarımızda gece gören gözlerimiz olacaklar. Bekçilerimizin devletimize ve toplumumuza faydası tartışılmazdır. Gece bekçileri asayiş ve emniyet hizmetlerinin îfâsında gücümüze güç katacak. Kamuoyunun da çok memnun ve hoşnut kaldığı bu uygulama için emeği ve olan herkese teşekkür ediyoruz. Polis teşkilatımızla birlikte ilçemizin güven ve huzuruna katkı sağlayacak gece bekçilerimize görevlerinde başarılar diliyorum, İlçemiz için hayırlı olsun diyorum” dedi.
Öte yandan bekçilerin göreve başladığının duyulması vatandaşları da sevindirdi. Bekçilerin göreve başlamasına çok sevindiğini anlatan Müfide Esringün, “Bugün bekçilerin göreve başladığını duydum. Çocukluğum aklıma geldi. Hep yardımımıza koşarlardı. Bekçilerin tekrar göreve başlaması çok iyi oldu” dedi.

Burhaniye’de 24 gece bekçisi göreve başladı

Burhaniye’de 24 gece bekçisi göreve başladı

Burhaniye’de 24 gece bekçisi göreve başladı

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
Beylikdüzü Belediyesi Hobi Bahçeleri’nde kura heyecanı yaşandıBeylikdüzü Belediyesi Hobi Bahçeleri’nde kura heyecanı yaşandı
Otel inşaatında 30 bin tarihi eser bulunduOtel inşaatında 30 bin tarihi eser bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Son hali şaşkınlık yarattı! Bakın kime benzetildi

Son hali şaşkınlık yarattı! Bakın kime benzetildi

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çığ tehlikesine rağmen gittiler

Çığ tehlikesine rağmen gittiler

Çatıda biriken kar, çığ gibi düştü

Çatıda biriken kar, çığ gibi düştü

Trump'ın mektupla duyurduğu Türkiye kararına Bakan Pekcan'dan tepki

Trump mektupla duyurmuştu! Türkiye'den karara ilk tepki

Prof. Dr. Ziyadin Çakır: Deprem vaktini doldurdu, her an olabilir

Deprem açıklaması korkuttu: Vaktini doldurdu, her an olabilir

İstanbul'un en iyi turistik yerleri

İstanbul'un en iyi turistik yerleri

Dağda 4 delik açıldı! Deneme başladı

Dağda 4 delik açıldı! Deneme başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.