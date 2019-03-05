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Burhaniye’de 24 gece bekçisi göreve başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 18:25 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, 24 gece bekçisi göreve başladı.

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, 24 gece bekçisi göreve başladı. Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Türkiye genelinde başlatılan gece bekçiliği uygulaması ile vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasının sağlanmasının amaçlandığını söyledi.

Balıkesir Valiliği bünyesinde eğitimlerini tamamlayan 186 bekçinin memur atamaları yapıldı. Kararla beraber Burhaniye ilçesinde 24 gece bekçisi görevlerine başladı. Şehrin farklı noktalarında 22.00 ile 06.00 saatleri arasında çalışan mahalle bekçileri, sorumluluk alanları olan mahalle, sokak, cadde ve işyerlerinin bulunduğu güzergahlarda yaya devriye görevi yapıyorlar.

KAYMAKAM ÖNER BEKÇİLERE BAŞARI DİLEDİ

Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde konuyla ilgili toplantıda bekçilerin görevlerinin önemli ve ulvi olduğunu söyledi. İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Orhan ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alim Burak Çelik'in de katıldığı toplantıda bekçilere seslenen Öner, halkın ve vatandaşların onlardan beklentilerinin büyük olduğunu belirtti. Genç bekçilere başarı dileğinde bulunan Öner, şunları söyledi:

'GÜCÜMÜZE GÜÇ KATACAK'

“Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce belirlenen cadde ve sokaklarda gece saatlerinde görev yapacak bekçiler, vatandaşların can ve mal güvenliğini tesis edecek. Kısa bir süre önce Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini başarıyla tamamlayarak Burhaniye’de göreve başlayan bekçiler, görevlendirildikleri mahalle ve mıntıkaları tanımaya yönelik bir haftalık gündüzlü görev döneminin ardından cadde ve sokaklarımızda gece gören gözlerimiz olacaklar. Bekçilerimizin devletimize ve toplumumuza faydası tartışılmazdır. Gece bekçileri asayiş ve emniyet hizmetlerinin ifasında gücümüze güç katacak. Kamuoyunun da çok memnun ve hoşnut kaldığı bu uygulama nedeniyle başta sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu olmak üzere emeği ve takdiri olan herkese teşekkür ediyoruz. Polis teşkilatımızla birlikte ilçemizin güven ve huzuruna katkı sağlayacak gece bekçilerimize görevlerinde başarılar diliyorum, İlçemiz için hayırlı olsun” dedi.

VATANDAŞ MEMNUN

Bekçilerin göreve başlaması ise vatandaşlarda memnuniyetle karşılandı. Uygulamaya sevindiğini söyleyen Müfide Esringün, “Bugün bekçilerin göreve başladığını duydum. Çocukluğum aklıma geldi. Hep yardımımıza koşarlardı. Bekçilerin tekrar göreve başlaması çok iyi oldu” dedi. Ali Rıza Direk de, “Bekçilik uygulamasının çok yararlı olacağına inanıyorum. Hepine başarılar diliyorum. Hayırlı olsun” diye konuştu.

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