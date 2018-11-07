Burhaniye’de 28 hırsızlığın şüphelisi 4 kişi yakalandı

Sefer TALAY/BURHANİYE(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde 28 ev ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Burhaniye ilçesinde, 19 Eylül- 5 Ekim tarihleri arasında çok sayıda ev ve iş yerinde hırsızlık olayın gerçekleşmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemede 28 ev ve işyerinde hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen zanlılar B.B., T.C., S.C. ve H.Y. polis tarafından kısa sürede yakalandı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 4 adet büyük ekran televizyon ile 1 adet oto teybi ve hoparlör ele geçirildi. Şüphelilerin çaldıkları çok sayıda eşyaları da sattıkları belirlendi. Gözaltına alınan zanlılar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan jandarma bölgesi olan Pelitköy’de de hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 zanlı emniyetteki ifadelerinin ardından jandarmaya teslim edildi. Zanlıların, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI



