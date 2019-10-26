Burhaniye’de Adramytteion Festivali başladı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde Adramytteion Festivali başladı.

Ayaklı mesire alınanda buluşan ekipler, Ören meydanından yürüyüş başlattı. 26 -27 Ekim tarihlerini kapsayan Festivalde bisiklet ve doğa yürüyüşlerinin yanı sıra atölye çalışmaları ve konser düzenlenecek. Bu yıl ilki düzenlenen Adramytteion Festivali heyecan dolu faaliyete sahne oluyor. Bisiklet günleri, doğa yürüyüşleri, sinema gösterimleri, konserler, defileler, söyleşiler, fidan dikimi başta olmak üzere birçok faaliyetin yer alacağı festival pazar gün sona erecek. Büyükşehir Belediyesi ile Burhaniye Kaymakamlığı, Burhaniye Belediyesi ve Ticaret Odasının ana sponsorluğunda Ören Adramytteion Antik Kenti Kültür Turizm ve Doğa Derneği tarafından düzenlenen festivale 200 kişi katıldı. Doğa yürüyüş ve bisiklet rotası, ilk gün Karadere Güzle yaylası olurken 2. gün Sübeylidere ve Avunduk yaylasında yapılacak. Bisiklet rotası ise Şarköy, Tahtacı, Ağacık, Pelitköy mahalleri üzerinden Ören’de son bulacak. Doğa turlarının akabinde kampçılar iki gün boyunca Burhaniye Belediyesi Ayaklı Mesire alanında konaklayacak. Kamp alanı 2 gün dolu dolu etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

Doğa yürüyüşüne katılan Dr. Bülent İnce, “Bugün doğa yürüyüşüne katılıyorum. Festivalin yöre tanıtımına katkıda bulunacağını düşünüyorum. İnşallah devamını bekliyorum” dedi.

Adramytteion Derneği yönetim kurulu üyesi Doç. Dr. Sabriye Çelik Uğuz da, “Bugün 1’nci Adramytteion Festivalini başlattık. Festivale bisiklet ve yürüyüş grupları katılıyor. Kültür, sanat ve spor etkinliklerimiz olacak. Dolu dolu bir festival olacağına inanıyorum. Festivalin yöre tanıtımına büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda da devam ettirmeyi planlıyoruz. Yöremize gelecek konuklarımızı ağırlamaya hazırız” dedi.

Yürüyüşe katılan İspanyol vatandaşı Jesus De la Roza ise, “Ben İspanyol’um. Eşim ise Türk. Bazen İspanya da, bazen de Ayvalık’ta kalıyorum Bugün ben de yürüyüşe katıldım” dedi.

