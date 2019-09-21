Burhaniye'de ağıl yangını, 42 keçi telef oldu

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, Sinan Ulus'a ait ağılda çıkan yangında 42 keçi telef oldu, 80 keçi yaralandı. Ölen keçiler Belediye ekiplerince gömülürken, yaralı hayvanların ise veteriner tarafından tedavisine başlandı.

İlçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki kırsal Çoruk Mahallesi'ndeki Sinan Ulus'a ait ağılda dün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında ağıl kül oldu, 42 keçi öldü, 80 keçi de yaralandı. Belediye ekipleri bugün sabah saatlerinde yanan ağılda temizlik yaptı. Ölen keçiler ve ağılın enkazı kepçelerle kaldırıldı, yaralı hayvanların tedavisine de başlandı. Veteriner hekim Ali Usta tarafından yaralı keçilere iğne ve pansuman yapıldı.

Veteriner Ali Usta, "Yangın sırasında 80 keçide birinci ve ikinci derecede yanıklar oluşmuş. Biz bunları tedaviye başladık. Tedavi 4- 5 gün sürecek. Tedavinin sonuç vereceğine inanıyorum" dedi.

Çiftlik sahibi Sinan Ulus ise, "Sağımdan sonra ağıldan ayrıldım. Komşular ağılda yangın çıktığını haber verdi. Koşarak geldik. Bu arada itfaiye geldi. 80 keçiyi kurtarabildim. 42 keçi öldü. Yangının çıkış sebebini bilmiyoruz. Çok üzgünüm" dedi.

