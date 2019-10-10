HABER

Burhaniye’de anaokulu açılışını Bakan eşi Rana Selçuk yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 17:01 | Son Güncelleme

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir) - BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde Emine Akel Anaokulu’nun açılışını Milli Eğitim Bakanı Prof.

Burhaniye’de anaokulu açılışını Bakan eşi Rana Selçuk yaptı

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir) - BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde Emine Akel Anaokulu’nun açılışını Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’un eşi Rana Selçuk yaptı.
Burhaniye’de hayırsever Mehmet Necati Akel ve eşi Emine Akel’in Bahçelievler mahallesinde yaptırdığı 10 derslikli okulun açılışına Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’un eşi Rana Selçuk'un yanı sıra, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı eşi Fatma Nebahat Özer ile Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın eşi Hanife Yazıcı, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Burhaniye Belediye Başkanı CHP'li Ali Kemal Deveciler ile Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, hayırsever Mehmet Necati Akel ve eşi Emine Akel ile Burhaniyeli daire ve okul müdürleri ile vatandaşlar katıldı.
Törende konuşan hayırsever Emine Akel, herkesin elinden geldiğince eğitime destek olmasını isterken, Atatürkçü gençlik yetiştirilmesini istedi. Akel, okulun yapımında emeği geçenlere de teşekkür etti.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk da, hayırsever Akel çiftine teşekkür etti. Mehmet Necati Akel ve eşi Emine Akel’e Bakan Prof. Dr. Ziya Selçuk adına teşekkür plaketini takdim eden Rana Selçuk, Akel çiftinin diğer hayırseverlere de örnek olmasını istedi.
Konuşmalar ve halk oyunları gösteriminin ardından açılış kurdelesi protokol tarafından kesilerek, okulun açılış yapıldı. Sınıflar gezildi. 4 dekar üzerinde bin 202 metrekare alana tek katlı yapılan 10 derslik okulda, 240 öğrenci eğitim görecek, 11 öğretmen görev yapacak.

FOTOĞRAFLI

Burhaniye’de anaokulu açılışını Bakan eşi Rana Selçuk yaptıBurhaniye’de anaokulu açılışını Bakan eşi Rana Selçuk yaptıBurhaniye’de anaokulu açılışını Bakan eşi Rana Selçuk yaptıBurhaniye’de anaokulu açılışını Bakan eşi Rana Selçuk yaptı

PARTNERTaraftarlar ''Göğüslerini aç'' diye tezahürat yapmıştı, taciz skandalıyla ilgili sessizliğini bozdu!Taraftarlar ''Göğüslerini aç'' diye tezahürat yapmıştı, taciz skandalıyla ilgili sessizliğini bozdu!
Mücevher fuarının en pahalı tektaşı 1 milyon liraMücevher fuarının en pahalı tektaşı 1 milyon lira
Bir kahreden haber de Nusaybin'den!Bir kahreden haber de Nusaybin'den!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin operasyonunun ardından Esad rejiminden açıklama

Türkiye'nin operasyonunun ardından Esad rejiminden açıklama

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Anne memureye esnek çalışma yolda

Anne memureye esnek çalışma yolda

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'harekat'la ilgili yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'harekat'la ilgili yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Resulayn'da terör hedefleri yoğun ateş altında

Resulayn'da terör hedefleri yoğun ateş altında

Mardin’in Nusaybin ilçesine havan topu düştü: 1 şehit

Bir kahreden haber de Nusaybin'den!

Milli Savunma Bakanlığı: Teröristler okul ve hastanelere gizlenerek saldırı yapıyor

'Teröristler okul ve hastanelere gizlenerek saldırı yapıyor'

PKK’lı teröristlerin tüneli görüntülendi

PKK’lı teröristlerin tüneli görüntülendi

İstanbul'da hareketli dakikalar! Gözaltındaki şüpheli polis aracını kaçırdı

Gözaltındaki şüpheli, polis aracını kaçırdı!

Beyoğlu'nda el yapımı bomba bulundu

Beyoğlu'nda el yapımı bomba bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.