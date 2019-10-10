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Burhaniye’de anaokulu açılışını Bakan eşi Rana Selçuk yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 18:34 | Son Güncelleme

  Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir) - BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde Emine Akel Anaokulu’nun açılışını Milli Eğitim Bakanı Prof.

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir) - BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde Emine Akel Anaokulu’nun açılışını Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’un eşi Rana Selçuk yaptı.

Burhaniye’de hayırsever Mehmet Necati Akel ve eşi Emine Akel’in Bahçelievler mahallesinde yaptırdığı 10 derslikli okulun açılışına Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’un eşi Rana Selçuk'un yanı sıra, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı eşi Fatma Nebahat Özer ile Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın eşi Hanife Yazıcı, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Burhaniye Belediye Başkanı CHP'li Ali Kemal Deveciler ile Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, hayırsever Mehmet Necati Akel ve eşi Emine Akel ile Burhaniyeli daire ve okul müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan hayırsever Emine Akel, herkesin elinden geldiğince eğitime destek olmasını isterken, Atatürkçü gençlik yetiştirilmesini istedi. Akel, okulun yapımında emeği geçenlere de teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk da, hayırsever Akel çiftine teşekkür etti. Mehmet Necati Akel ve eşi Emine Akel’e Bakan Prof. Dr. Ziya Selçuk adına teşekkür plaketini takdim eden Rana Selçuk, Akel çiftinin diğer hayırseverlere de örnek olmasını istedi.

Konuşmalar ve halk oyunları gösteriminin ardından açılış kurdelesi protokol tarafından kesilerek, okulun açılış yapıldı. Sınıflar gezildi. 4 dekar üzerinde bin 202 metrekare alana tek katlı yapılan 10 derslik okulda, 240 öğrenci eğitim görecek, 11 öğretmen görev yapacak.

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